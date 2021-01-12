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۲۳ دی ۱۳۹۹، ۱۶:۰۶

گجت سکه ای ریسک ابتلا به کرونا را هشدار می دهد

گجت سکه ای ریسک ابتلا به کرونا را هشدار می دهد

در نمایشگاه محصولات مصرفی الکترونیکی از گجتی رونمایی شده که روی پوست کاربر می چسبد و با رصد علائم حیاتی و تحلیل اطلاعات به دست آمده، ریسک ایجاد علائم کووید ۱۹ در بدن فرد را هشدار می دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل هرچند واکسیناسیون کووید ۱۹ در سراسر جهان آغاز شده اما همچنان احتمال شیوع این بیماری و گسترش آن وجود دارد. در همین راستا شرکت بیواینتلیسنس از گجت پوشیدنی جدید خود به نام بیوباتن در نمایشگاه محصولات مصرفی الکترونیکی رونمایی کرده است. این گجت علائم حیاتی کاربر را رصد و هر گونه نشانه کووید ۱۹ را ردیابی می‌کند. سازمان غذا و داروی آمریکا را نیز این گجت را تأیید کرده است.

بیوباتن به اندازه یک سکه است و با چسب مخصوص پزشکی به پوست کاربر متصل می‌شود. این دستگاه با استفاده از حسگرها، دمای پوست فرد، تنفس و ضربان قلب، میزان فعالیت‌ها و کیفیت خواب وی را بررسی می‌کند. در مرحله بعد اطلاعات به یک اپلیکیشن همراه گجت ارسال می‌شود تا حتی قبل از آنکه خود کاربر متوجه ابتلاء به بیماری شود با محاسبه اطلاعات به دست آمده، خطر ابتلاء او به کووید ۱۹ مشخص شود.

اپ همراه این گجت بیو موبایل نام دارد. این گجت می‌تواند تا ۹۰ روز علائم حیاتی فرد را کنترل کند و قابل دور انداختن است.

کد مطلب 5120626
شیوا سعیدی

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