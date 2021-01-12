آغاز روند بازسازی مقام دانیال پیامبر (ع) در موصل عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الفرات نیوز، اداره اوقاف استان نینوی از آغاز بازسازی مقام دانیال پیامبر(ع) در ساحل دجله در غرب موصل که در سال ۲۰۱۴، توسط داعش تخریب شده بود، خبر داد.

ابوبکر کنعان، مدیر اداره اوقاف نینوا گفت: جهاد مهندسی اداره اوقاف و شهرداری نینوا، ساخت و بازسازی مسجد جامع دانیال پیامبر را که در جریان اشغال موصل به دست تروریستهای داعش از سوی تکفیریها منفجر شده بود را شروع کرده اند.

وی افزود: آواربرداری برای بازسازی به اتمام رسیده است.

داعش در دوم مرداد ماه سال ۱۳۹۳ مقام دانیال پیامبر در غرب موصل به طور کامل منفجر کرد.