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۲۳ دی ۱۳۹۹، ۱۸:۳۷

معاون سیاسی امنیتی استاندار کردستان خبر داد؛

اختصاص ۱۰ میلیارد ریال اعتبار برای تجهیز آزمایشگاه نانو کردستان

اختصاص ۱۰ میلیارد ریال اعتبار برای تجهیز آزمایشگاه نانو کردستان

سنندج- معاون سیاسی امنیتی استاندار کردستان گفت: در راستای توسعه زیرساخت های علمی و آموزشی و با مساعدت استاندار ۱۰ میلیارد ریال برای تجهیز آزمایشگاه نانو استان اختصاص داده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابراهیم زارعی عصر امروز در مراسم تجلیل از دانش آموزان افتخار آفرین کردستان در اردوگاه سلیمان خاطر سنندج اظهار کرد: از اینکه این موفقیت نصیب استان ما شده است از همه دانش‌آموزان و افرادی که در این خصوص تأثیر گذار بوده‌اند تقدیر می‌کنیم.

وی افزود: علم و دانش بزرگترین مؤلفه قدرت در هر جامعه‌ای محسوب شده و باید از این ابزار برای توسعه همه جانبه کشور بهره ببریم.

زارعی خاطرنشان کرد: در این شرایط دشواری که همه به آن واقفیم دولتمردان کشور را اداره می‌کنند و بیش از ۶۰ درصد انرژی کشور و استان صرف کنترل بیماری کرونا شده است اما هر روز شاهد کسب موفقیت‌های گوناگون از سوی جوانان و نوجوانان هستیم.

معاون سیاسی امنیتی استاندار کردستان اظهار داشت: اقتدار با داشتن دانش به وجود می‌آید و ما باید توانایی‌هایمان را در دانش مورد نیاز دنیا به کار بگیریم و حرفی برای گفتن داشته باشیم.

زارعی اعلام کرد: استاندار کردستان ۱۰ میلیارد ریال برای تجهیز آزمایشگاه نانو اختصاص داده است و امیدواریم این نگاه ویژه زمینه ساز توسعه روز افزون تلاش‌های دانش آموزان استان به سوی دانش‌های نوین باشد.

وی گفت: کشوری با تاریخ پنج هزار ساله هستیم و این می‌تواند کمکی برای ما باشد تا با تکیه بر گذشته به آینده امیدوارتر باشیم.

کد مطلب 5120781

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