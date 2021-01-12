خسرو دهقانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طرح تجمیع چهار روستای بخش مرکزی شهرستان تنگستان در نشست هیئت وزیران به تصویب رسیده است.

وی اضافه کرد: طرح تجمیع این روستاها به پیشنهاد فرمانداری تنگستان در دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری بوشهر تهیه و پس از تأیید وزارت کشور به هیئت وزیران ارسال شد که در نشست دهم دیماه امسال هیئت وزیران به تصویب رسید.

مدیر کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری بوشهر ادامه داد: این چهار روستا شامل روستاهای اشکالی محمد حاجی، اشکالی عوض حسین، اشکالی سیدی و زائر حسین هستند که با هم تجمیع می‌شوند.

وی خاطرنشان کرد: بر این اساس این چهار روستا در دهستان اهرم بخش مرکزی شهرستان تنگستان پس از ادغام با یکدیگر به یک روستا تبدیل و به عنوان روستای اشکالی نامگذاری شدند.