رهبر انقلاب الگوی برتر امامت جمعه هستند

مسعود رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تبریک چهل و یکمین سالگرد انتصاب حضرت آیت الله خامنهای به عنوان امام جمعه تهران از سوی رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره)، اظهار داشت: حضرت آیت الله خامنهای روز ۲۴ دی ۱۳۵۸ از سوی بنیانگذار کبیر انقلاب امام خمینی (ره) به امامت جمعه تهران منصوب شدند، در واقع معظمله در سنین جوانی و تقریباً در سن ۴۰ سالگی این مسؤولیت خطیر را پذیرفتند. ایشان هنگام انتصاب از یک روحیه با نشاط جوانی و همچنین انقلابی برخوردار بودند و با توجه به سابقهای که در جریان نهضت اسلامی حضرت امام داشتند اشرافشان به مسائل روز داخلی و بینالمللی و همچنین مبانی اسلام بسیار وسیع بود.
این مورخ و پژوهشگر تاریخ معاصر با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب همواره در خطبههای نماز جمعه با بهرهگیری از بیان کاملاً رسا و روشن تلاش بر آگاهی بخشی به جامعه را داشتند، ادامه داد: مسائل روز را نیز به خوبی برای مردم مورد تجزیه و تحلیل قرار میدادند و مهمتر از همه اینکه هرگز به مباحث جناحی و گروهی که در آن زمان بسیار حاد و شدید بود، وارد نمیشدند.
وی افزود: بهمن همان سال بین حزب جمهوری اسلامی و رئیس جمهور وقت آقای بنیصدر یک تفاوت دیدگاه به وجود آمد به همین منظور بحثهای جناحی و گروهی در جامعه به شدت رواج پیدا کرد به گونهای که بنیصدر و هوادارانش و آن طیف سیاسی «جبهه ملی، نهضت آزادی، سازمان منافقین و…» که از بنیصدر حمایت میکردند در یک طرف قرار گرفتند و در طرف دیگر گروهها و احزاب انقلابی مانند حزب جمهوری اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب قرار داشتند. حضرت آقا که خود یکی از اعضا و جز مؤسسان حزب جمهوری اسلامی به شمار میرفتند علی رغم بالا گرفتن بحثها، رویدادها و حوادث مختلف در جامعه همواره تلاش میکردند در خطبههای نماز جمعه از موضع حزب و یا یک جناح صحبت نکنند. در واقع معظمله خودشان را در مقام و جایگاه امامت جمعه پایتخت قرار میدادند و سعی میکردند از جایگاه نماز جمعه حراست و حفاظت کنند تا این موقعیت از مسائل حزبی و جناحی مصون بماند.
رهبر انقلاب تریبون نماز جمعه را از متهم شدن به حزبی و جناحی بودن حفظ کردند
رضایی ادامه داد: حتی زمانی که بنیصدر در روز ۱۷ شهریور ۱۳۵۹ با سخنرانی جنجالی خود بسیار آشکارا طیف نیروهای معتقد به خط امام و ولایت را مورد هجمه قرار داد همچنان حضرت آیت الله خامنه سعی کردند جایگاه امامت جمعه را از موضع گیری های به اصطلاح حزبی و جناحی دور نگاه دارند. اینکه در کوران درگیریها و اختلافات کسی بیاید و اجازه ندهد که جایگاه نماز جمعه به مسائل جناحی آلوده شود بسیار سخت، دشوار و مهم محسوب میشود. به معنای واقعی کلمه، رویه حضرت آیت الله خامنهای به عنوان امام جمعه در حفاظت از جایگاه امامت جمعه، تریبون نماز جمعه و محل اجتماع امت اسلامی یک رویه کاملاً اصولی و اصولگرا بود. ایشان مباحث مهم خطبههای نماز جمعه را با اطلاع و آگاهی به مسائل داخلی و بینالمللی و به دور از مسائل جناحی و حزبی ایراد میفرمودند برای همین خطبههای حضرت آقا از یک بنای مستحکم درونی برخوردار بود.
این مورخ و پژوهشگر تاریخ معاصر با اشاره به اینکه حضرت آیت الله خامنهای به عنوان امام جمعه پایتخت با مردم ارتباط کاملاً گرم، صمیمانه و مستقیم داشتند، گفت: البته آن روزها ترورها و مسائل این چنینی شروع نشده بود و حضرت آیت الله خامنهای در آن زمان به صورت مستمر و منظم در میان مردم بخصوص در جمع دانشجویان دانشگاه تهران حضور پیدا میکردند که بعدها کم کم این دیدارها به مساجد مختلف منتقل شد و به سخنرانی و پاسخ به پرسشها میپرداختند. حادثه تروریستی ۶ تیر ۱۳۶۰ که در مسجد ابوذر به وقوع پیوست یکی از همان سلسله جلساتی بود که معظمله در مساجد حضور پیدا میکردند.
وی به پرشور بودن نماز جمعههای حضرت آیتالله خامنهای در دوران قبل از رهبری معظمله اشاره و یکی از دلایل این شور را مطالعات وسیع ایشان بیان و عنوان کرد: حضرت آیت الله خامنهای پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و در همان دوران جوانی به قدری به مطالعه مسائل دینی اهتمام داشتند که مدرس درس خارج بودند و همین ویژگی نشان میدهد که ایشان به لحاظ اطلاعات و دانش حوزوی و اجتهاد در سطح بالایی قرار داشتند. همچنین معظمله در حوزههای مختلف اهل مطالعه کتب و خواندن مطالب مطبوعات و روزنامهها بودند، همین امر به اطلاعات و آگاهی ایشان وسعت بخشیده بود.
جذابیت خطبههای رهبر انقلاب برای جوانان بخصوص دانشجویان
رضایی ادامه داد: البته این آگاهیها با یک روحیه انقلابی پیوند داشت برای مثال گاهی برخی افراد از اطلاعات وسیعی برخوردار هستند اما روحیه انقلابیگری و مبارزه با ظلم و عدم وابستگی را ندارند در حالی که رهبر انقلاب چنین نبودند برای همین ایشان وقتی به عنوان امام جمعه تهران منصوب میشوند با همان روحیه انقلابیگری مباحث جذاب و پرشوری را در خطبههای نماز جمعه ایراد میفرمایند مباحثی که مورد توجه جامعه بخصوص جوانان قرار میگیرد. بیانات رهبر انقلاب در نماز جمعه برای مردم شیرین بود زیرا مردم در زمینههای مختلف مسائل داخلی و بینالمللی آگاهی پیدا میکردند و میتوانستند با تحلیلهای ایشان راه را از بیراهه تشخیص دهند.
این مورخ و پژوهشگر تاریخ معاصر با بیان اینکه مقام معظم رهبری شخصیتی جذاب برای جوانان و دانشجویان به شمار میرفتند، تصریح کرد: ایشان پیش از پیروزی انقلاب اسلامی با مخاطب شناسی و ارتباط مؤثر با جوانان فعالیتهای خوبی در مسجد امام حسن (ع) و مسجد کرامت مشهد برای طیف جوان انجام میدادند برای همین سالها با روحیات و نیازهای فکری جوانان جامعه آشنایی داشتند، از این رو وقتی میخواستند در خطبههای نماز جمعه صحبت کنند میدانستند این طیف مبارز انقلابی چه چیزی میخواهد، منتظر چه مطالبی است، چه سوالاتی در ذهن دارد و پاسخ اقناعی که به پرسشهای او داده شود باید از چه ویژگیهایی برخوردار باشد؛ همه این نکات مهمی هستند که رهبر انقلاب در خطبههای نماز جمعه به آن اهمیت میدادند.
امام خمینی (ره) بعد از شهید مطهری چه کسی را برای جوانان شاخص قرار دادند؟
وی افزود: حال این شخصیت با ویژگیهایی که بیان شد وارد دوران بعد از انقلاب میشوند، بعد از آنکه شهید آیت الله مطهری به شهادت میرسند دانشجویان و اعضای اصلی انجمنهای اسلامی به محضر امام راحل شرفیاب میشوند و میگویند ما قبل از این با شهید مطهری مأنوس بودیم و سوالاتمان را از ایشان میپرسیدیم و به پاسخ دست مییافتیم، حال تکلیف ما چیست؟ حضرت امام از میان تمام بزرگان و روحانیون برجستهای که در آن زمان وجود داشتند دانشجویان را به مقام معظم رهبری ارجاع میدهند و میفرمایند: شما به سید علی آقا مراجعه کنید ایشان فرد بسیار مناسبی هستند؛ حال سوال مطرح میشود چرا امام خمینی (ره) از میان آن همه افراد و شخصیت برجسته جوانان را به حضرت آیت الله خامنهای ارجاع میدهند؟ پاسخ با توجه به مطالب مطرح شده بسیار روشن است زیرا امام راحل اطلاع و شناخت کافی از رهبر معظم انقلاب داشتند و میدانستند پایگاه معظمله جوانان هستند، کلام آنان را خوب میفهمند، پاسخهای خوبی میتوانند به پرسشهای جوانان بدهند و در نهایت شخصیتی مناسب هستند برای آنکه جوانان ایشان را شاخص قرار دهند.
تجلی جامعیت رهبر انقلاب هنگام ایراد خطبههای نماز جمعه
رضایی اضافه کرد: زمانی که امام خمینی (ره) رهبر انقلاب را به عنوان امام جمعه منصوب کردند درواقع بخش عمدهای از جمعیت جامعه را جوانان تشکیل میدادند و حضرت آقا با آن روحیه جوانی و انقلابی که داشتند و همچنین اطلاعات و دانش وسیع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی که به دلیل مطالعات گسترده، حضور در مجلس شورای اسلامی و بعداً به عنوان مقام ریاست جمهوری کسب کرده بودند جمع همه این موارد در شخصیتی که ذاتاً یک شخصیت جذابی به شمار میروند در مراسم باشکوه نماز جمعه تجلی پیدا کرد. یعنی اگر میبینیم نماز جمعههای حضرت آقا پرشور و مورد استقبال قرار میگیرد زیرا زمینههایی دارد که موجب میشود مردم از نماز جمعههایی که حضرت آقا اقامه میکنند استقبال کنند.
این مورخ و پژوهشگر تاریخ معاصر در ادامه بیان کرد: البته این نکته نباید فراموش شود که شور، شوق، هیجان و فضای پیروزی انقلاب موجب میشد به طور کلی نمازهای جمعه از یک گرمای حضور مردمی برخوردار باشد یعنی این طور نبود که در آن سالها این حضور گسترده مردمی تنها منحصر به حضور در نماز جمعه حضرت آقا باشد، در تهران ائمه جمعه دیگری هم بودند که نماز جمعههای آنان نیز به خاطر فضای جامعه از استقبال خوبی برخوردار بود، اما نماز جمعههای حضرت آیت الله خامنهای در طول زمان تا به امروز از همان شور هیچان و گرمای حضور مردم به همان مقدار که برخوردار بود برخوردار است یعنی اگر همین حالا اعلام شود که نماز جمعه این هفته به امامت رهبر انقلاب اقامه میشود شاهد حضور میلیونی مردم خواهیم بود زیرا ایشان از یک جایگاه و محبوبیت خاصی برخوردار هستند چرا که ایشان رهبر انقلاب بوده و مباحث مهمی را از تریبون نماز جمعه مطرح میکنند.
وی با تاکید بر اینکه مهمترین دغدغه رهبر انقلاب در ایراد خطبههای نماز جمعه حفاظت و صیانت از اصول و آرمانهای انقلاب است، گفت: گاهی این اصول و آرمانها در حوزه سیاست خارجی، عرصه اقتصادی، مبارزه با تهدیدها و هجمههای تفکرات انحرافی، مباحث اعتقادی، مسائل اجتماعی و اجرای عدالت مطرح میشود تا جامعه لطمه نبیند و از ریل انقلاب منحرف نشود. ایشان همواره به یک اصل بسیار توجه دارند و آن این است که انقلاب نباید از مسیر حقیقی خود خارج شود و آرمانها، اصول و تفکر انقلاب که بیانگر آرمانها و تفکر اسلامی است باید بر اساس اسلام اصیل و اسلام ناب محمدی پیش برود. بنابراین استخوان بندی خطبههای حضرت آیت الله خامنهای در طول این چهل سال صیانت از اصول و آرمانهای اسلام و انقلاب بوده و امروز نیز مسیرشان همین است و غیر این نیست.
رضایی در پایان خاطرنشان کرد: حضرت آقا باید به عنوان یک الگوی برتر امامت جمعه مورد توجه تمامی ائمه جمعه داخل و خارج از کشور قرار بگیرند، بخصوص ائمه جمعه داخل و به ویژه کسانی که در سن جوانی به امامت جمعه منصوب میشوند باید به سیره عملی و اخلاقی حضرت امام خامنهای به عنوان امام جمعه توجه کرده و در شخصیت و روش ایشان تأمل داشته باشند تا بتوانند به خوبی حق جایگاه امامت جمعه را ادا نمایند.
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