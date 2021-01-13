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۲۴ دی ۱۳۹۹، ۹:۱۵

در سفر به سنندج مطرح شد؛

حمایت استاندار کردستان از کشتی در دیدار با علیرضا دبیر

حمایت استاندار کردستان از کشتی در دیدار با علیرضا دبیر

علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی در ادامه حضور خود در سنندج با بهمن مرادنیا استاندار کردستان دیدار و گفت و گو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا دبیر در این دیدار که با حضور مدیرکل ورزش و جوانان، رئیس هیأت کشتی استان و محمدجواد یزدانی نیا نایب رئیس سازمان لیگ برگزار شد گفت: کردستان نوجوانان و جوانان مستعدی در کشتی دارد که در صورت حمایت از آنها، شاهد نتایج خوبی در کشتی استان خواهیم بود.

وی ادامه داد: هدفم از سفر به استان‌های مختلف، در میان گذاشتن مشکلات کشتی با مسئولان ارشد استانی و گرفتن قول حمایت آنها از ورزش ملی کشور است، چراکه کشتی جزئی از هویت ایران محسوب می‌شود و باید پاسدار این رشته ملی، سنتی و مذهبی باشیم.

مرادنیا استاندار کردستان نیز با بیان اینکه حمایت خود را از کشتی استان خواهیم کرد، گفت: تلاشمان را خواهیم کرد تا بخش خصوصی را به عنوان حامی مالی در کنار هیأت کشتی استان قرار دهیم تا بخشی از هزینه‌های هیأت تأمین شود.

وی ادامه داد: حضور شما در استان‌ها باعث انگیزه در میان نوجوانان و جوانان و همچنین مسئولان برای پرداختن به کشتی می‌شود.

خیرآبادی رئیس هیأت کشتی استان نیز اظهار داشت: مردم کردستان کوه ابیدر را مقدس می‌دانند و این سالن شش هزار نفری هم با تلاش‌های استاندار و مدیر کل ورزش و جوانان بعد از سال‌ها احداث شد و خیلی از نیازهای اهالی ورزش و مخصوصاً کشتی را برطرف می‌کند و حضور رئیس فدراسیون را نیز برای کشتی استان به فال نیک می‌گیریم.

در ادامه سفر علیرضا دبیر به استان کردستان، وی نشستی هم با اعضای شورای شهر و شهردار سنندج برگزار کرد.

رئیس فدراسیون کشتی در این جلسه با اشاره به ظرفیت بالای شهرداری برای کمک به کشتی گفت: شهرداری‌ها دارای امکانات و منابع مالی خوبی برای کمک به ورزش هستند، و کشتی کردستان نیز ظرفیت بالایی برای مدال آوری در میادین بین المللی، جهانی و المپیک دارد.

وی ادامه داد: اگر حمایت خوبی از استعدادها در کردستان شود و امکانات لازم در اختیار آنها قرار گیرد، قطعاً شاهد افتخارآفرینی آنها خواهیم بود.

در ادامه حشمت الله صیدی شهردار و اعضای شورای شهر سنندج با اعلام اینکه در زمینه ورزش گام‌های مؤثری را برداشته‌اند و امکانات ورزشی را احداث کرده‌اند اظهار داشتند: از هیأت کشتی استان نیز حمایت و مساعدت لازم را بعمل می‌آوریم.

همچنین مقرر شد یکی از سالن‌های شهرداری تجهیز و در اختیار کشتی استان قرار گیرد.

قطب الدین صادقی از بازیگران سینما و تلویزیون و محمدحسین لطیفی کارگردان سینما و تلویزیون نیز به عنوان مهمان در این جلسه حضور داشتند.

کد مطلب 5120995

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