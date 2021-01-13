حمایت استاندار کردستان از کشتی در دیدار با علیرضا دبیر

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا دبیر در این دیدار که با حضور مدیرکل ورزش و جوانان، رئیس هیأت کشتی استان و محمدجواد یزدانی نیا نایب رئیس سازمان لیگ برگزار شد گفت: کردستان نوجوانان و جوانان مستعدی در کشتی دارد که در صورت حمایت از آنها، شاهد نتایج خوبی در کشتی استان خواهیم بود.
وی ادامه داد: هدفم از سفر به استانهای مختلف، در میان گذاشتن مشکلات کشتی با مسئولان ارشد استانی و گرفتن قول حمایت آنها از ورزش ملی کشور است، چراکه کشتی جزئی از هویت ایران محسوب میشود و باید پاسدار این رشته ملی، سنتی و مذهبی باشیم.
مرادنیا استاندار کردستان نیز با بیان اینکه حمایت خود را از کشتی استان خواهیم کرد، گفت: تلاشمان را خواهیم کرد تا بخش خصوصی را به عنوان حامی مالی در کنار هیأت کشتی استان قرار دهیم تا بخشی از هزینههای هیأت تأمین شود.
وی ادامه داد: حضور شما در استانها باعث انگیزه در میان نوجوانان و جوانان و همچنین مسئولان برای پرداختن به کشتی میشود.
خیرآبادی رئیس هیأت کشتی استان نیز اظهار داشت: مردم کردستان کوه ابیدر را مقدس میدانند و این سالن شش هزار نفری هم با تلاشهای استاندار و مدیر کل ورزش و جوانان بعد از سالها احداث شد و خیلی از نیازهای اهالی ورزش و مخصوصاً کشتی را برطرف میکند و حضور رئیس فدراسیون را نیز برای کشتی استان به فال نیک میگیریم.
در ادامه سفر علیرضا دبیر به استان کردستان، وی نشستی هم با اعضای شورای شهر و شهردار سنندج برگزار کرد.
رئیس فدراسیون کشتی در این جلسه با اشاره به ظرفیت بالای شهرداری برای کمک به کشتی گفت: شهرداریها دارای امکانات و منابع مالی خوبی برای کمک به ورزش هستند، و کشتی کردستان نیز ظرفیت بالایی برای مدال آوری در میادین بین المللی، جهانی و المپیک دارد.
وی ادامه داد: اگر حمایت خوبی از استعدادها در کردستان شود و امکانات لازم در اختیار آنها قرار گیرد، قطعاً شاهد افتخارآفرینی آنها خواهیم بود.
در ادامه حشمت الله صیدی شهردار و اعضای شورای شهر سنندج با اعلام اینکه در زمینه ورزش گامهای مؤثری را برداشتهاند و امکانات ورزشی را احداث کردهاند اظهار داشتند: از هیأت کشتی استان نیز حمایت و مساعدت لازم را بعمل میآوریم.
همچنین مقرر شد یکی از سالنهای شهرداری تجهیز و در اختیار کشتی استان قرار گیرد.
قطب الدین صادقی از بازیگران سینما و تلویزیون و محمدحسین لطیفی کارگردان سینما و تلویزیون نیز به عنوان مهمان در این جلسه حضور داشتند.
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