گسترش فعالیت نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد در دوران کرونایی

به گزارش خبرگزاری مهر، ویروس کرونا و به تبع آن محدودیت‌های ایجاد شده در جامعه بر نشریات و فعالیت‌های دانشجویی نیز اثر گذار بوده است.

در این خصوص برخی از فعالان عقیده دارند انتشار نشریات دانشجویی به صورت الکترونیکی و نه مکتوب باعث کاهش اشتیاق دانشجویان برای فعالیت در این حوزه و خوانش نشریات شده است و برخی دیگر نیز نظر مخالف دارند و انتشار الکترونیکی نشریات را باعث گسترش میدان توزیع نشریات می‌دانند.

محمد میلادی درباره فعالیت نشریات در دوران کرونایی و حضور نداشتن دانشجویان در دانشگاه‌های کشور بیان کرد: نشریات دانشجویی در این دوران با محدودیت انتشار مکتوب مواجه هستند؛ اما این موضوع تأثیر در استقبال و میزان مشارکت دانشجویان در تأسیس، نشر و تداوم فعالیت در نشریات نداشته است.

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد تبریز با اشاره به گسترش ویروس کرونا در کشور و افزایش افراد مبتلا عنوان کرد: این وضعیت باعث شد تا کلاس‌های درس در بستر فضای مجازی برگزار شوند و از سوی دیگر نشریات دانشجویی نیز تنها محدود به انتشار مکتوب و محیط دانشگاه نباشند.

عضو شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاه آزاد اسلامی کشور ادامه داد: نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی با رعایت جلوه‌های گرافیکی و جلوه‌های بصری وارد مرحله جدید و فرصت‌های بی بدیل از نظر فعالیت رسانه‌ای شده‌اند و فعالان حوزه نشریات دانشجویی فضاهای جدیدی را تجربه می‌کنند.

وی اضافه کرد: در یک سال گذشته اتفاقات و رویدادهایی که در سطح ملی و بین‌المللی رخ داده است از جمله شهادت حاج قاسم سلیمانی و شیوع ویروس کرونا و شهادت محسن فخری‌زاده دانشمند هسته‌ای کشور باعث انگیزه و اشتیاق دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی برای فعالیت بیشتر شد.

به گفته میلادی، اعضای جدید شورای ناظر بر نشریات دانشگاه آزاد اسلامی فعالیت‌های بسیاری پیش‌ِرو دارند و تمام تلاش خود را می‌کنند تا حوزه نشریات دانشجویی را فعال نگه دارند. تهیه و تدوین آئین‌نامه نشریات دانشجویی مختص نشریات دانشگاه آزاد اسلامی از جمله مهمترین فعالیت این شورا است.

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز بیان کرد: جشنواره نشریات دانشجویی قلم معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی فرصت مناسبی برای دیده شدن نشریات دانشجویی واحدهای استان‌های مختلف است و همچنین با ایجاد فضای رقابتی مناسب انگیزه دانشجویان برای فعالیت در حوزه نشریات را افزایش خواهد داد.

وی با تاکید بر کادرسازی در حوزه نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی اضافه کرد: فعالان نشریات که قلم و تحلیل مناسبی دارند باید معرفی شوند و مورد حمایت قرار بگیرند تا در آینده رسانه‌ها آنها را به کار بگیرند.