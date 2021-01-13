به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب بر مبنای سخنان و خاطرات سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی؛ اثری جامع و مستند از خصوصیات مکتب و تفکرات این شهید و با قلم حجت‌الاسلام علی شیرازی نماینده ولی فقیه در نیروی قدس سپاه پاسداران توسط انتشارات «خط مقدم» به چاپ رسیده است.

در بخشی از این کتاب که به بحث معنویت در زندگی شهید سردار قاسم سلیمانی پرداخته است، آمده: «معنویت، پایدارترین عنصر دین است که مشخص‌کننده ارتباط خصوصی بین فرد با خداوند محسوب می‌شود. معنویت اسلامی، انسان را شایسته رسیدن به قرب الهی می‌داند. امام خامنه‌ای در ۱۴ خرداد ۱۳۹۰ و در بیست‌ودومین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) فرموده‌اند: «امام بزرگوار ما صرفاً راه خود را پی نمی‌گرفت؛ اهل ارتباط با خدا، اهل سلوک معنوی، اهل توجه و تذکر و خشوع و ذکر بود؛ به کمک الهی باور داشت. امید او به خدای متعال، امید پایان‌ناپذیری بود.» معظم‌له در همان سخنرانی فرموده‌اند: «مظهر معنویت در امام بزرگوار، در درجه اول، اخلاص او بود. امام، کار را برای خدا انجام داد. از اول، هرچه احساس می‌کرد تکلیف الهی اوست، آن را انجام می‌داد… برای خاطر تعریف و تمجید این و آن حرفی نزد؛ کاری نکرد؛ اقدامی نکرد… امام، ماها را امر می‌کردند به اینکه اهل توکل باشیم؛ اهل اعتماد به خدا باشیم؛ اهل حسن‌ظن به پروردگار باشیم؛ برای خدا کار کنیم. خود او اهل توکل بود؛ اهل تضرع بود؛ اهل توسل بود؛ اهل استمداد از خدا بود؛ اهل عبادت بود… بخش مهمی از معنویت در اسلام عبارت است از اخلاق، دوری از گناه، دوری از تهمت، دوری از سوءظن، دوری از غیبت، دوری از بددلی، دوری از جداسازی دل‌ها از یکدیگر. خود امام بزرگوار، این چیزها را رعایت می‌کرد…»

کتاب «شاخص‌های مکتب شهید سلیمانی» در ۱۳۵ صفحه و با قیمت ۲۰ هزار تومان منتشر شده است.