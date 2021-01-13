برق سازمان برنامه و بودجه و ۳ نهاد دولتی در تهران قطع شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، حمیدرضا منصوری، معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در این خصوص گفت: به دنبال اطلاع‌رسانی‌های انجام شده مبنی بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی و ادارات شهر تهران در مدیریت بار و کاهش فشار بر شبکه تأمین انرژی کشور و پس از رصد هوشمند بار مصرفی ادارات پایتخت، امروز نیز برق دستگاه‌هایی که همکاری لازم را در مدیریت مصرف برق نداشتند قطع شد.

منصوری با تاکید بر اینکه رصد مصرف برق ادارات، به شکل روزانه انجام می‌شود، ادامه داد: در روز جاری، برق سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت ورزش و جوانان، سازمان حفاظت محیط زیست و بانک مسکن به دلیل ضعف عملکرد در کاهش مصرف، از راه دور قطع شد.