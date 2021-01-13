  1. اقتصاد
  2. آب و انرژی
۲۴ دی ۱۳۹۹، ۱۹:۳۵

به‌دلیل همکاری نکردن در کاهش مصرف؛

برق سازمان برنامه و بودجه و ۳ نهاد دولتی در تهران قطع شد

برق سازمان برنامه و بودجه و ۳ نهاد دولتی در تهران قطع شد

در راستای تامین برق مورد نیاز بخش خانگی، روز چهارشنبه ۲۴ دی ماه، برق چهار سازمان دولتی شهر تهران که همکاری لازم را در کاهش مصرف برق نداشتند، توسط شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ قطع شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، حمیدرضا منصوری، معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در این خصوص گفت: به دنبال اطلاع‌رسانی‌های انجام شده مبنی بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی و ادارات شهر تهران در مدیریت بار و کاهش فشار بر شبکه تأمین انرژی کشور و پس از رصد هوشمند بار مصرفی ادارات پایتخت، امروز نیز برق دستگاه‌هایی که همکاری لازم را در مدیریت مصرف برق نداشتند قطع شد.

منصوری با تاکید بر اینکه رصد مصرف برق ادارات، به شکل روزانه انجام می‌شود، ادامه داد: در روز جاری، برق سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت ورزش و جوانان، سازمان حفاظت محیط زیست و بانک مسکن به دلیل ضعف عملکرد در کاهش مصرف، از راه دور قطع شد.

کد مطلب 5121812

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • علی IR ۱۶:۱۶ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۵
      0 0
      پاسخ
      ممنوعیت تولید و واردات لامپ های رشته ای و پرمصرف و جایگزین کردن لامپ های ال ای دی در کاهش مصرف برق موثر است، همچنین تولید کنندگان لوازم خانگی و گرمایشی و سرمایشی باید در جهت تولید محصولاتی که در مصرف انرژی بهینه هستند پژوهش و کار علمی بکنند و با کمک دانش بنیان ها محصولاتی تولید کنند که کم مصرف باشند

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها