میزبانی مسابقات هندبال جوانان آسیا از شیراز به بحرین واگذار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی و پایگاه خبری اداره کل ورزش و جوانان فارس پیش از این شهر شیراز به عنوان میزبان مسابقات در نظر گرفته شده بود و فدراسیون هندبال ایران تمام تمهیدات لازم را جهت برگزاری این رقابت‌ها به کار گرفت تا بتواند میزبانی شایسته ای از این رویداد داشته باشد.

پس از گسترش همه گیری کرونا در کشورهای مختلف از جمله ایران، کنفدراسیون هندبال آسیا در نامه‌ای با ارائه گزارشات و تعهدنامه‌هایی در خصوص میزبانی و وضعیت کرونا در ایران درخواست کرد تا با کمک دو وزارتخانه بهداشت و ورزش، کلیه موارد درخواستی برآورده و به کنفدراسیون هندبال آسیا ارسال شود.

از سوی دیگر دکتر سیدرضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک در نشستی که با رئیس کنفدراسیون هندبال آسیا در جریان اجلاس شورای المپیک آسیا داشت، از شیخ احمد به شرط کنترل شرایط کرونا و کاهش نرخ ابتلاء به این ویروس، قول عدم تغییر میزبانی رقابت‌های جوانان آسیا و برگزاری آن در شیراز را گرفت.

اما یک هفته بعد کنفدراسیون هندبال آسیا با ارسال نامه‌ای به ایران اعلام کرد که به دلیل عدم تمایل کشورهای آسیایی برای حضور در ایران به دلیل شرایط کرونا امکان تغییر میزبانی رقابت‌های جوانان آسیا وجود دارد که این رویکرد مسئولین هندبال آسیا واکنش و اعتراض مسئولین فدراسیون هندبال ایران و وزارت ورزش و جوانان و همچنین کمیته ملی المپیک را در پی داشت.

با این وجود، فدراسیون هندبال آسیا صبح امروز (چهارشنبه) با ارسال نامه‌ای بحرین را میزبان رقابت‌های جوانان آسیا اعلام کرد و علت تغییر میزبان این رقابت‌ها را عدم تمایل کشورهای آسیایی به حضور در ایران به دلیل شرایط مرتبط با کووید -۱۹ در کشورمان عنوان کرد.