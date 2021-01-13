قطعی برق در مصارف خانگی آذربایجان شرقی نخواهیم داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پورمحمدی روز چهارشنبه در جلسه مدیریت بحران آذربایجان شرقی در خصوص خاموشی‌های روز گذشته از مردم استان به دلیل مشکلاتی که به علت قطعی برق در زندگی روزمره و واحدهای تولیدی ایجاد شد، عذرخواهی کرد.

وی با بیان اینکه ما نگران این هستیم که نیروگاه تبریز به دلیل قدیمی بودن از مدار خارج شود، گفت: این نیروگاه باید بازتوانی شود و تکنولوژی آن تغییر یابد که کار کوتاه مدتی نیست.

استاندار آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: در هرجای کشور مشکلی پیش آید ملت ایران همیشه همدل و همراه هستند تا آن مشکل رفع شود همانطور که در هشت سال دفاع مقدس جنگ در مرزهای غرب و جنوب کشور اتفاق افتاده بود ولی ملت ایران از شمال و شرق در جنگ حضور داشتند و هزاران شهید فدای کشور کردند.

وی ادامه داد: در شرایط کنونی که به صرفه جویی مصرف برق نیاز است با تعاملی که در سطح کشور وجود دارد امیدواریم هرچه سریع‌تر مشکل رفع شود.

پورمحمدی تاکید کرد: ضروری است برق مصارف خانگی و مسکونی به هیچ وجه قطع نشود و برق مصارف صنعتی و تولید کنندگان نیز با تشکیل کمیته‌ای به ریاست معاونت اقتصادی استانداری و با حضور مدیران برق، صمت، شهرک‌های صنعتی استان و همچنین نمایندگان صنایع در صورت نیاز نسبت به قطعی برق با زمان بندی و اطلاع قبلی اقدام شود.

وی با بیان اینکه برق چاه‌هایی که آب شرب تبریز را تأمین می‌کنند نباید قطع شود، گفت: برق شرکت‌های استراتژیکی که دارای ضریب ایمنی هستند نیز به هیچ وجه قطع نشود.

استاندار آذربایجان شرقی از شهروندان در خواست کرد: در مصرف برق و گاز همکاری کرده و صرفه جویی کنند تا زمستان را نیز همچون تابستان بتوانیم با مدیریت و همراهی سپری کنیم.

وی ادامه داد: مذاکراتی نیز با وزیر نیرو انجام خواهم داد تا خاموشی‌ها در استان ما به حداقل برسد.