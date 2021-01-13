احتمال آغاز جلسات استیضاح ترامپ در مجلس سنا از روز جمعه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، مقامات حزب جمهوری‌خواه آمریکا هم اکنون در سنای این کشور در حال بررسی امکان آغاز استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور در روز جمعه هستند.

یک منبع آگاه در این باره به خبرگزاری رویترز این خبر را مورد تأئید قرار داد.

بر اساس قوانین آمریکا، پس از تصویب استیضاح رییس جمهور در مجلس نمایندگان، پرزیدنت باید در سنای آمریکا محاکمه شود.

به گزارش رویترز، «میچ مک کانل» رهبر اقلیت جمهوری‌خواه در سنا در این باره ادعا کرد که چون نشست عادی این نهاد برای روز سه شنبه مقرر شده است، نمی توان اعضاء را برای یک جلسه کاری باز گرداند؛ مگر اینکه ۱۰۰ نفر از نمایندگان سنا موافقت کنند.

از سوی دیگر، «چاک شومر» رئیس اکثریت دموکرات در سنای آمریکا در این باره گفت: قوانینی هست که «میچ مک کانل» می تواند با توجه به آن نمایندگان سنا را زودتر باز گرداند.

این در حالیست که «ستنی هویر» (Steny Hoyer) رهبر اکثریت در مجلس نمایندگان آمریکا ساعاتی پیش در مصاحبه با شبکه تلویزیونی اِم‌اِس‌اِن‌بی‌سی اعلام کرد: ما منتظر نخواهیم ماند و تدابیر لازم برای برکناری رئیس جمهور را در سریعترین زمان ممکن به سنا ارائه خواهیم کرد. هیچ دلیلی وجود ندارد که این هفته تدابیر برکناری ترامپ به سنا ارجاع داده نشود. ما قصد داریم این کار را به انجام برسانیم. رفتار ترامپ، مستلزم آن است که واکنش فوری از خود نشان دهیم. ترامپ سوگند خود را نقض و عده ای را به شورش مسلحانه تشویق کرد. شماری از نمایندگان جمهوریخواه هم معتقدند باید تدابیر ضروری اتخاذ شود. رئیس جمهور هر کاری توانست برای ترساندن مسئولانی که واقعیت را آشکار کردند، انجام داد. اقدامات ترامپ مستلزم برکناری و محروم کردن او از برعهده گرفتن هر منصب دولتی در آینده است. فرصت کمی باقی مانده، اما هنوز فرصت از درست نرفته است.

در یورش ناگهانی معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به داخل کنگره این کشور ۵ تن کشته شدند که به گفته پلیس، تمام کشته شدگان از طرفداران دونالد ترامپ بودند. همچنین تاکنون پلیس آمریکا ۵۲ نفر را در این اعتراضات بازداشت کرده است.