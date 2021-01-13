مردم منتظر باد شدید و افزایش گرد و غبار باشند

قدرت‌اله مهدیخانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت آب و هوا در استان قزوین در روزهای آتی اظهار کرد: بر اساس هشدار سازمان هواشناسی، از فردا پنجشنبه بادهای شدید از سمت جنوب شرق وارد استان می‌شود.

وی افزود: با وزش این بادها علاوه بر ایجاد خطر برای درختان، تابلوها و شبکه‌های زیرساختی آلودگی‌های معلق در فضا نیز وارد استان می‌شود.

مدیرکل مدیریت بحران استان قزوین اضافه کرد: به دلیل شرایط خاص و لزوم رعایت نکات ایمنی، اخطاریه‌های لازم به دستگاه‌های متولی ابلاغ شده و تمهیدات لازم برای مقابله با خطر اندیشیده شده است.

وی بیان کرد: لازم است هم‌استانی های عزیز بالاخص گروه‌های حساس از جمله افراد مسن، خانم‌های باردار، کودکان و بیماران قلبی و تنفسی حتی الامکان از خروج از منزل خودداری کنند.

مهدیخانی در پایان یادآور شد: امیدواریم مصرف روزانه شیر، میوه و سبزیجات تازه در دستور غذایی مردم قرار بگیرد تا شاهد مشکلات و بیماری برای مردم در این روزهای حساس نباشیم.