وزارت بازرگانی آمریکا ۲ شرکت چینی را تحریم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، وزارت تجارت و بازرگانی آمریکا امروز از اضافه شدن نام یک شرکت چینی به لیست تحریم‌های خود خبر داد.

بر اساس این گزارش، «شرکت ملی برون‌مرزی نفت چین» توسط وزارت تجارت آمریکا با ادعای تهدید کشورهای همسایه در دریای جنوبی چین، تحریم شد.

این وزارتخانه همچنین شرکت چینی «اسکای رایزن» را با مطرح کردن اتهام دارا بودن پتانسیل توسعه، تولید یا نگهداری موارد و تجهیزات نظامی نظیر موتور هواپیماهای نظامی تحریم کرد.

پیشتر نیز این وزارتخانه ۱۰۳ شرکت و مؤسسه چینی و روسی را به بهانه آنچه همکاری با ارتش دو کشور خواند، در لیست تحریم‌های خود قرار داد.

پیش از این، توماس دونگو رئیس اجرایی اتاق بازرگانی آمریکا، دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور را متهم به نابودی نهادهای آمریکا کرده و خواهان اجرای اقداماتی علیه وی شده بود.