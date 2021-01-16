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۲۷ دی ۱۳۹۹، ۱۵:۱۷

«عشق پرسپولیس» در مرحله تدوین؛

حضور پرسپولیس در فینال جام باشگاه‌های آسیا سوژه یک مستند شد

حضور پرسپولیس در فینال جام باشگاه‌های آسیا سوژه یک مستند شد

مستند سینمایی «عشقِ پرسپولیس» به کارگردانی مرتضی اسماعیلی به مرحله تدوین رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، مستند سینمایی «عشقِ پرسپولیس» بعد از یک پروسه طولانی در برنامه ریزی، هماهنگی برای تولید و تصویربرداری به مرحله تدوین و صداگذاری رسید.

این مستند سینمایی که از سال ۹۷ کلید خورده است بعد از فراز و نشیب های فراوان به مراحل نهایی رسیده است.

مرتضی اسماعیلی کارگردان «عشقِ پرسپولیس» در این باره گفت: یک پرسپولیسی در هر شرایطی پرسپولیسی می ماند و چه با برد و باخت و چه با تساوی کنار تیمش می ماند. این فیلم به بهانه فینال باشگاه های آسیا در ورزشگاه آزادی در سال ۲۰۱۸ ساخته شده است.

وی با تاکید بر تجربه هیجان انگیز و ارتباط مستقیم با جامعه هوادار پرسپولیس برای تولید این فیلم درباره مشاهداتش از طرفداران پرسپولیس، بیان کرد: این تیم بزرگ طرفدارانی دارد که چه با قهرمانی و یا نائب قهرمانی تیمشون سربلند هستند و به آن افتخار می کنند و هواداری و عشق به این تیم را رسالت و هویت خود می‌دانند.

وی در پایان یادآور شد: بهانه دیگر تولید این پروژه، پرداختن به یکی از رویدادهای مهم ورزشی بعد از انقلاب اسلامی در کشورمان ایران است؛ فینال باشگاه های آسیا، روشن شدن مشعل ورزشگاه و اولین حضور رسمی بانوان در یک مسابقه مهم، همگی می تواند انگیزه ای باشد برای ساخت «عشقِ پرسپولیس».

عوامل «عشقِ پرسپولیس» عبارتند از طراح و کارگردان: مرتضی اسماعیلی، گروه فیلمبرداری: امید مهدوی، علیرضا سجادی، محمد طاهرخانی، مرتضی اسماعیلی، صدابردار: سینا برومند شادان، تدوین و صداگذاری: محمد طاهرخانی، مدیر تولید: مهدی مرادی، مجری طرح: کمپانی مستقل سکانس، باحضور: رامین تربتی، روابط عمومی و تبلیغات: گروه رسانه آرخه.

کد مطلب 5123489
آروین موذن زاده

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