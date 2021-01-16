به گزارش خبرنگار مهر، مستند سینمایی «عشقِ پرسپولیس» بعد از یک پروسه طولانی در برنامه ریزی، هماهنگی برای تولید و تصویربرداری به مرحله تدوین و صداگذاری رسید.

این مستند سینمایی که از سال ۹۷ کلید خورده است بعد از فراز و نشیب های فراوان به مراحل نهایی رسیده است.

مرتضی اسماعیلی کارگردان «عشقِ پرسپولیس» در این باره گفت: یک پرسپولیسی در هر شرایطی پرسپولیسی می ماند و چه با برد و باخت و چه با تساوی کنار تیمش می ماند. این فیلم به بهانه فینال باشگاه های آسیا در ورزشگاه آزادی در سال ۲۰۱۸ ساخته شده است.

وی با تاکید بر تجربه هیجان انگیز و ارتباط مستقیم با جامعه هوادار پرسپولیس برای تولید این فیلم درباره مشاهداتش از طرفداران پرسپولیس، بیان کرد: این تیم بزرگ طرفدارانی دارد که چه با قهرمانی و یا نائب قهرمانی تیمشون سربلند هستند و به آن افتخار می کنند و هواداری و عشق به این تیم را رسالت و هویت خود می‌دانند.

وی در پایان یادآور شد: بهانه دیگر تولید این پروژه، پرداختن به یکی از رویدادهای مهم ورزشی بعد از انقلاب اسلامی در کشورمان ایران است؛ فینال باشگاه های آسیا، روشن شدن مشعل ورزشگاه و اولین حضور رسمی بانوان در یک مسابقه مهم، همگی می تواند انگیزه ای باشد برای ساخت «عشقِ پرسپولیس».

عوامل «عشقِ پرسپولیس» عبارتند از طراح و کارگردان: مرتضی اسماعیلی، گروه فیلمبرداری: امید مهدوی، علیرضا سجادی، محمد طاهرخانی، مرتضی اسماعیلی، صدابردار: سینا برومند شادان، تدوین و صداگذاری: محمد طاهرخانی، مدیر تولید: مهدی مرادی، مجری طرح: کمپانی مستقل سکانس، باحضور: رامین تربتی، روابط عمومی و تبلیغات: گروه رسانه آرخه.