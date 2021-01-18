ایمنی بدن در مقابل کروناویروس حداقل تا ۸ ماه دوام دارد

به گزارش خبرنگار مهر، تحقیقات جدید محققان مؤسسه لاجولا کالیفرنیا نشان داده است که افرادی که از کووید ۱۹ بهبود یافته‌اند ممکن است به مدت ۸ ماه یا بیشتر نسبت به کروناویروس مصونیت داشته باشند.

وجود این حافظه طولانی مدت سیستم ایمنی است که به سیستم ایمنی بدن اجازه می‌دهد در مقابله با ویروس فعال بماند.

با این وجود، به دلیل تفاوت در حافظه ایمنی فردی، همه افرادی که از کووید ۱۹ بهبود یافته‌اند دارای ایمنی طولانی مدت در مقابل ویروس نخواهند بود.

محققان در این مطالعه، تمام چهار سیستم ایمنی انطباقی که در برابر برخی عفونت‌ها نقش حفاظتی دارند را در افراد بهبودیافته از کووید ۱۹ مورد بررسی قرار دادند.

بین ۵ تا ۸ ماه پس از شروع علائم بیماری کووید ۱۹، سیستم ایمنی انطباقی حدود ۹۵ درصد از این افراد، حداقل در سه شاخه آن، حافظه در مقابله با عفونت را حفظ کردند.

پروفسور «آلساندرو ست»، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می‌گوید: «داده های ما حاکی از آن است که واکنش سیستم ایمنی طولانی مدت است. البته واکنش ایمنی با گذشت زمان تا حدودی کاهش می‌یابد که طبیعی است.»

محققان در این مطالعه، ۲۵۴ نمونه خون از ۱۸۸ فردی را که از کووید ۱۹ بهبود یافته بودند، مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. از این تعداد ۴۳ نمونه حداقل ۶ ماه پس از عفونت گرفته شده بود.

آنها دریافتند که سطح آنتی بادی‌های مورد هدف برای پروتئین سنبله، که ویروس از آن برای ورود به سلول‌های میزبان خود استفاده می‌کند، حداقل برای مدت ۶ ماه ثابت می‌مانند.