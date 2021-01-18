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۲۹ دی ۱۳۹۹، ۲۰:۳۰

در بغداد؛

وزیر دفاع ترکیه با نخست‌وزیر عراق دیدار کرد

وزیر دفاع ترکیه با نخست‌وزیر عراق دیدار کرد

وزارت دفاع ترکیه از دیدار امروز وزیر دفاع این کشور با نخست‌وزیر عراق در بغداد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، وزارت دفاع ترکیه امروز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: خلوصی آکار وزیر دفاع ترکیه با مصطفی الکاظمی نخست‌وزیر عراق در بغداد دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش آناتولی، در این دیدار که ژنرال یاشار گولر رئیس ستاد مشترک و سایر فرماندهان ارتش ترکیه نیز حضور داشتند، طرفین همکاری ترکیه و عراق در مبارزه با تروریسم، روابط دوجانبه، مسائل منطقه‌ و امنیت و ثبات آن را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.

این در حالیست که وزیر دفاع ترکیه که در صدر یک هیئت نظامی بلندپایه به بغداد سفر کرده است، پیشتر با «جمعه عناد سعدون» همتای عراقی خود نیز دیدار کرده بود.

کد مطلب 5125075

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