تدوین سیاهه انتشار کلانشهرهای کشور برای نخستین بار

به گزارش خبرنگار مهر، محمد میرزایی قمی رئیس مرکز هوا و اقلیم سازمان محیط زیست در آیین رونمایی از برنامه جامع اقدام ملی کاهش آلودگی هوا با اشاره به اینکه در این مراسم از پروژه سیاهه انتشار به مناسبت هفته هوای پاک رونمایی می‌شود، گفت: برای انجام این پروژه محمل قانونی ماده ۲۴ آیین نامه فنی ماده ۲ هوای پاک را داشتیم که سازمان مکلف شده بود تا شهریور سال گذشته نسبت به تهیه سیاهه انتشار اقدام کند.

وی ادامه داد: به همین منظور قراردادی را با دانشگاه‌های برتر با تولی گری دانشگاه تهران منعقد شد که بررسی سیاهه انتشار ۷ کلانشهر گنجانده شده بود و در سال ۹۸ دو شهر قم و کرمانشاه هم به آن افزوده شدند.

وی ادامه داد: کمیته نظارتی متشکل از اساتید دانشگاهی و دانشگاه شهید بهشتی بودند.

به گفته میرزایی قمی این پروژه برای اولین بار با این کمیت و کیفیت انجام شده و سیاهه انتشار منتشر شده در سال ۹۲ تنها برای شهر تهران با کمک جایکا و شهرداری انجام شده و مطالعات کنونی با دانش فنی بومی انجام شده است.

میرزایی قمی هدف اصلی از انجام این پروژه را براساس قوانین متعدد آلودگی هوا عنوان کرد و گفت: مترقی‌ترین این قوانین، قانون هوای پاک بوده است.

وی افزود: براساس سیاهه انتشار می‌توان تصمیم گیری ها انجام شود و نمای کلی از وضعیت آلودگی داشته باشیم.

میرزایی قمی با اشاره به اینکه تا امروز سهم دستگاه‌های اجرایی متناسب راهکارها برای کاهش آلودگی مشخص نبود. و این قابلیت ایجاد شده در سامانه محیط زیست همه به این اطلاعات دسترسی داشته باشند.

وی به ایجاد ۱۳ شاخص را به عنوان سناریو و راهکار در دو سطح ملی و استانی در این برنامه اقدام ملی اشاره داشت و از ایجاد سامانه سیاهه انتشار که قابلیت تعریف سناریو مختلف و گرفتن خروجی را دارد، خبر داد.

میرزایی قمی از راه اندازی سامانه پیش بینی وضعیت آلودگی هوا نیز خبر داد و اظهار داشت: براساس تفاهم سه جانبه وزارت راه و کنسرسیوم دانشگاهی و سازمان محیط زیست قرار شد با ارائه داده به سازمان هواشناسی این سازمان به پیش بینی وضعیت اقدام کند.

وی افزود: در این برنامه خسارت‌های اجتماعی آلاینده‌های هوا به تفکیک کلانشهرهای ۹ گانه براساس دلار به تن انجام شده که به تفکیک کلانشهرها انجام شده است.

به گفته وی این پروژه در ایران بی نظیر بوده و تاکنون در این سطح با تکیه بر دانش فنی مطالعه‌ای صورت نگرفته بود و براساس معضلات کلان این معضلات به صورت اکادمیک بررسی نشده بود و موضوع آلودگی تبدیل به یک بحران شده بود.

وی با بیان اینکه منتقدین سازمان محیط زیست را بدون برنامه عنوان می‌کنند، ابراز داشت: این برنامه مشخص می‌کند چه اقداماتی در آلودگی هوا باید صورت بگیرد.

میرزایی تاکید کرد: اگر این پروژه صورت نگیرد هیچ راهکار دیگری نداریم، تا هزینه این راهکارها را در نظر نگیریم به هدف نمی رسیم.‌