شهروند کانادایی جت پک اسکی روی یخ ابداع کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، یک شهروند کانادایی در مدت قرنطینه شیوع ویروس کرونا اسکیت یخی ابداع کرده که با پروانه کار می‌کند.

این دستگاه شبیه جت پک پشت وی بسته می‌شود. برایدون گیبسون مخترع این ابزار با کمک آن روی رودخانه اوتاوا با سرعت ۲۵ مایل بر ساعت اسکیت می‌کند.

این دستگاه عجیب گاز سوز دارای موتور چمن زنی است اما ویژگی‌های ایمنی اندکی دارد و در آن اثری از ترمز دیده نمی‌شود. تنها راه متوقف کردن آن استفاده از کلید خاموش کردن دستگاه است.

در ویدئویی که منتشر شده یک پروانه ۱۵ اینچی به یک چهارچوب چوبی متصل شده است و گیبسون نیز از ترمز یک دسته دوچرخه استفاده می‌کرد که به بند این ابزار عجیب متصل شده بود.