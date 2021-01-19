‏۸۷۰ اثر به مرحله نهایی داوری هنرهای تجسمی فجر راه یافتند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سیزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر، مرحله انتخاب آثار در مؤسسه هنرهای تجسمی معاصر دبیرخانه جشنواره طی مدت ۱۰ روز برگزار شد و این در حالی است که امسال ۷۷۵۳ اثر از ۳۲۴۲ هنرمند به دبیرخانه ارسال شده است.
علی اشرف صندوق آبادی دبیر این دوره از جشنواره هنرهای تجسمی فجر درباره آثار راه یافته به مرحله نهایی داوری و آثار راه یافته به جشنواره تجسمی فجر در بخشهای مختلف گفت: آثار بسیار خوبی در این دوره از جشنواره به دبیرخانه ارسال شد که در نهایت ۸۷۰ اثر از ۶۲۰ هنرمند توسط ۳۰ داور در رشتههای مختلف برای حضور در جشنواره و داوری نهایی انتخاب شدند.
وی در تشریح جزییات آثار داوری راه یافته به مرحله نهایی بیان کرد: در رشته نقاشی در مجموع ۱۵۶ اثر از ۱۰۱ هنرمند، در رشته خوشنویسی ۹۳ اثر از ۷۳ هنرمند، در رشته نگارگری ۸۸ اثر از ۸۰ هنرمند، در رشته تصویرسازی ۲۱۵ اثر از ۹۹ هنرمند، در رشته سرامیک ۴۴ اثر از ۳۷ هنرمند، در رشته مجسمه ۶۳ اثر از ۵۷ هنرمند و در رشته هنرهای جدید ۴۹ اثر از ۴۶ هنرمند به بخش دوم داوری راه یافتند که باید اصل آثار را داورها مشاهده کنند و آثار راه یافته به جشنواره در این بخشها مشخص میشود که معمولاً در این بخش ریزش زیادی را شاهد نیستیم. همچنین در رشته عکاسی ۵۱ تک عکس و ۱۹ مجموعه عکس از ۶۷ هنرمند و در رشته گرافیک ۴۳ اثر از ۲۸ هنرمند و در رشته کاریکاتور ۴۹ اثر از ۳۸ هنرمند به جشنواره راه یافتند.
به گفته صندوق آبادی، این در حالی است که سال گذشته در مجموع ۳۶۳ اثر از ۲۶۸ هنرمند به جشنواره راه یافتند که در رشتههای نقاشی، خوشنویسی، عکاسی، نگارگری، تصویر سازی، گرافیک، کاریکاتور، سرمیک، مجسمه و هنرهای جدید به ترتیب ۸۵ اثر از ۶۱ هنرمند، ۷۳ اثر از ۵۲ هنرمند، ۴۸ اثر از ۴۰ هنرمند، ۴۵ اثر از ۳۸ هنرمند، ۳۶ اثر از ۱۹ هنرمند، ۲۹ اثر از ۲۰ هنرمند، ۲۴ اثر از ۱۷ هنرمند، ۱۱ اثر از ۸ هنرمند، ۹ اثر از ۸ هنرمند و ۵ اثر از ۵ هنرمند در جشنواره حاضر بودند که نشان دهنده رشد قابل تأمل کمیت و کیفیت آثار در این دوره از جشنواره است.
گفتنی است در این دوره از جشنواره همچنین برگزیدگان جشنواره هنرهای تجسمی جوانان در دورههای ۲۵، ۲۶ و ۲۷، جشنواره هنرهای تجسمی فجر دورههای ۱۱ و ۱۲، پنجمین دوسالانه خوشنویسی و یازدهمین دوسالانه سرامیک حضور یافتند.
سیزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر بهمن ۹۹ در فرهنگستان هنر، مؤسسه صبا برگزار میشود.
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