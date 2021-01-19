‏۸۷۰ اثر به مرحله نهایی داوری هنرهای تجسمی فجر راه یافتند

به گزارش خبرگزاری‬ مهر به نقل از روابط عمومی سیزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر، مرحله انتخاب آثار در مؤسسه هنرهای تجسمی معاصر دبیرخانه جشنواره طی مدت ۱۰ روز برگزار شد و این در حالی است که ‏امسال ۷۷۵۳ اثر از ۳۲۴۲ هنرمند به دبیرخانه ارسال شده است. ‏

علی اشرف صندوق آبادی دبیر این دوره از جشنواره هنرهای تجسمی فجر ‏درباره آثار راه یافته به مرحله نهایی داوری و آثار راه یافته به جشنواره تجسمی فجر در بخش‌های مختلف گفت: آثار بسیار خوبی در ‏این دوره از جشنواره به دبیرخانه ارسال شد که در نهایت ۸۷۰ اثر از ۶۲۰ هنرمند توسط ۳۰ داور در رشته‌های مختلف برای حضور در جشنواره و داوری نهایی انتخاب شدند. ‏

وی در‬ تشریح‬ جزییات‬ آثار‬ داوری راه‬ یافته‬ به مرحله‬ نهایی‬ بیان کرد: در رشته نقاشی در مجموع ۱۵۶ اثر از ۱۰۱ هنرمند، در رشته خوشنویسی ۹۳ اثر از ۷۳ ‏هنرمند، در رشته نگارگری ۸۸ اثر از ۸۰ هنرمند، در رشته تصویرسازی ۲۱۵ اثر از ۹۹ هنرمند، در رشته ‏سرامیک ۴۴ اثر از ۳۷ هنرمند، در رشته مجسمه ۶۳ اثر از ۵۷ هنرمند و در رشته هنرهای جدید ۴۹ اثر ‏از ۴۶ هنرمند به بخش دوم داوری راه یافتند که باید اصل آثار را داورها مشاهده کنند و آثار راه یافته به جشنواره در این بخش‌ها مشخص می‌شود که معمولاً در این بخش ریزش زیادی را شاهد نیستیم. ‏همچنین در رشته عکاسی ۵۱ تک عکس و ۱۹ مجموعه عکس از ۶۷ هنرمند و در رشته ‏گرافیک ۴۳ اثر از ۲۸ هنرمند و در رشته کاریکاتور ۴۹ اثر از ۳۸ هنرمند به جشنواره راه یافتند. ‏

به گفته صندوق‬ آبادی، ‬ این در حالی است که سال گذشته در مجموع ۳۶۳ اثر از ۲۶۸ هنرمند به جشنواره راه ‏یافتند که در رشته‌های نقاشی، خوشنویسی، عکاسی، نگارگری، تصویر سازی، گرافیک، کاریکاتور، ‏سرمیک، مجسمه و هنرهای جدید به ترتیب ۸۵ اثر از ۶۱ هنرمند، ۷۳ اثر از ۵۲ هنرمند، ۴۸ اثر از ۴۰ ‏هنرمند، ۴۵ اثر از ۳۸ هنرمند، ۳۶ اثر از ۱۹ هنرمند، ۲۹ اثر از ۲۰ هنرمند، ۲۴ اثر از ۱۷ هنرمند، ۱۱ ‏اثر از ۸ هنرمند، ۹ اثر از ۸ هنرمند و ۵ اثر از ۵ هنرمند در جشنواره حاضر بودند که نشان دهنده رشد ‏قابل تأمل کمیت و کیفیت آثار در این دوره از جشنواره است. ‏

گفتنی است در این دوره از جشنواره همچنین برگزیدگان جشنواره هنرهای تجسمی جوانان در دوره‌های ‏‏۲۵، ۲۶ و ۲۷، جشنواره هنرهای تجسمی فجر دوره‌های ۱۱ و ۱۲، پنجمین دوسالانه خوشنویسی و ‏یازدهمین دوسالانه سرامیک حضور یافتند.‏

سیزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر بهمن ۹۹ در فرهنگستان هنر، مؤسسه صبا برگزار می‌شود.‏