اظهارات مربی گیتی پسند بعد از باخت سنگین به مقاومت

به گزارش خبرنگار مهر، در یکی از دیدارهای هفته هفتم لیگ برتر فوتسال امروز سه شنبه تیم گیتی پسند مقابل تیم مقاومت البرز با نتیجه یک به ۵ شکست خورد تا نخستین باخت گیتی پسندِ پرستاره در این فصل رقم بخورد.

وحید شمسایی سرمربی گیتی پسند در پایان بازی حاضر به انجام مصاحبه تلویزیونی نشد و محمد هاشم زاده دستیار خود را مقابل دوربین فرستاد.

هاشم زاده در حالی که بسیار ناراحت و عصبانی به نظر می‌رسید، گفت: به تیم مقاومت خسته نباشید می گویم. آنها از موقعیت‌هایشان استفاده کردند. تیم ما از فرصتهایش استفاده نکرد. ما چند موقعیت را به سادگی از دست دادیم. مقاومت مزد تلاشش را گرفت و به این تیم تبریک می گویم.

وی ادامه داد: متاسفانه بازی خوبی نبود و توپ برای ما نچرخید. این شکست سخت است. مقاومت تیم کمی نیست ولی برای ما این شکست سخت بود. باید بیش از این تلاش کرد. فقط با اسم نمی‌شود بازی کرد. باید در زمین جنگید. بازیکنان و کادر فنی باید از نام خود دفاع کنند.

مربی گیتی پسند تاکید کرد: بعضی مواقع توپ‌ها به گل تبدیل نمی‌شود. زیبایی فوتسال به همین است. در این بازی بد تنبیه شدیم. تمام تلاشمان را برای آینده به کار می بریم. اگر موقعیت‌هایمان را به گل تبدیل نکنیم با ضعیف‌ترین تیم هم بازنده‌ایم.