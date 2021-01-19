انتقاد از مدیران خوشگذران در پارس جنوبی/ برخی تحمل گرما را ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رضایی عصر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: شرکت‌های نفت و گاز و پتروشیمی مستقر در استان بوشهر به مسئولیت‌ها و وظایف خود در قبال مردم استان عمل نمی‌کنند.

وی بیان کرد: چالش اصلی ما شرکت‌های نفت، گاز و پتروشیمی در استان بوشهر این است که محل عملیات آنها در استان است و مدیریت آنها در خارج از استان انجام می‌شود و این موضوع اصلاً منطقی نیست.

تحمل گرما را ندارید، مسئولیت نگیرید

نماینده دشتستان با اشاره به اینکه مدیریت در محل استقرار و عملیات شرکت‌ها باعث افزایش و ارتقای کیفیت کار می‌شود افزود: برخی مدیران تحمل گرمای عسلویه را ندارند و عملیات‌های خود را از دفتر تهران دنبال می‌کنند. مدیری که نمی‌تواند در عسلویه بنشیند و مدیریت کند، نباید مسئولیت بگیرد.

وی اینگونه مدیریت‌ها را مدیریت خوشگذران خواند و بیان کرد: حقوق نجومی از دیگر چالش‌های اساسی در پارس جنوبی است؛ برخی مدیران در تهران نشسته‌اند و از این صنایع ماهانه ۱۶۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرند ولی کارگران ما حقوق ناچیز خود را هم بعد از ماه‌ها نمی‌توانند بگیرند.

باید پاسخگو باشید

رضایی با اشاره به اینکه بسیاری از این پتروشیمی‌ها خصولتی هستند و دولت باید پاسخگوی این عملکرد و مشکلات باشد افزود: وزارت نفت و بقیه اعضای دولت باید پاسخگو باشند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اینها باید پاسخگوی صندوق بازنشستگی باشند که با سرمایه بازنشستگان سرمایه گذاری کردند ولی بچه خودشان را سر کار می‌برند و نه به دولت و نه به مجلس پاسخگو نیستند.

کار انقلابی انجام شود

رضایی با اشاره به اینکه این مسائل با اخلاق و عدالت هم‌خوانی ندارد اضافه کرد: در استان بوشهر یک استان برای خودشان ایجاد کرده‌اند و در این زمینه نیاز به کار انقلابی داریم تا با این مسائل برخورد شود.

وی با اشاره به اینکه همه در این موضوع مقصر هستیم تصریح کرد: باید نگاه به آینده داشته باشیم و کل را ببینیم و به حداقل‌ها راضی نشویم.

نماینده مردم شهرستان دشتستان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: باید یک‌دل و یک‌صدا مقابل اینها بایستیم چراکه اینها بر خلاف قانون و بر خلاف برنامه توسعه کشور حرکت می‌کنند.