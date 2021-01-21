  1. استانها
  2. سمنان
۲ بهمن ۱۳۹۹، ۱۶:۵۴

در راس هیئتی؛

آیت الله رئیسی وارد فرودگاه بین المللی شهدای شاهرود شد

آیت الله رئیسی وارد فرودگاه بین المللی شهدای شاهرود شد

شاهرود- آیت الله رئیسی رئیس قوه قضائیه در ادامه سفر یک روزه خود به استان سمنان، دقایقی قبل وارد شاهرود شد و در فرودگاه بین المللی شهدای این شهر مورد استقبال مسئولان قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس دستگاه قضائی عصر پنج شنبه در ادامه سفر یک روزه به استان سمنان و پس از برگزاری چند نشست در سمنان، وارد فرودگاه بین المللی شهدای شاهرود شد و مورد استقبال امام جمعه، مسئولان و جمع محدودی از موثران و مردم شهرستان قرار گرفت.

آیت الله رئیسی قرار است در این سفر چند ساعته با مسئولان دستگاه قضائی شهرستان شاهرود به عنوان بزرگترین و پرجمعیت‌ترین شهرستان استان سمنان دیدار و گفتگو کند.

رئیس دستگاه قضائی قرار است در نشست خبری با حضور اصحاب رسانه و همچنین نشست با نخبگان رشته‌های مختلف شهرستان شاهرود نیز دیدار و گفتگو کند.

صبح امروز نیز آیت الله رئیسی در شورای اداری استان سمنان حضور یافت و بعد از آن با دستگاه قضائی استان و قضات نیز دیدار و گفتگو کرد.

در این سفر رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز آیت الله رئیسی را همراهی می‌کند.

یکی از مهمترین دغدغه‌های حوزه قضائی شهرستان شاهرود مقوله کار، اشتغال زایی، موانع تولید، آب و تخریب ۱۰ ساله قله شاهوار در شمال این شهرستان به مثابه یک کانون آب ساز و حیات بخش است که در سال‌های اخیر بارها مورد مطالبه قرار گرفته است.

کد مطلب 5127118

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها