جواد حق‌لطفی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بارش نهمین برف زمستانی استان هم اکنون در گردنه‌های الموت، کوهین محور قزوین _رشت، آوج محور قزوین_همدان و انتهای آزادراه قزوین-رشت آغاز شده است.

وی ادامه داد: همزمان با آغاز بارش برف تمام تیم‌های راهداری به همراه ماشین آلات سنگین برف‌روبی و نمک پاشی در آماده‌باش کامل قرار دارند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان قزوین با تاکید بر خودداری از سفرهای غیرضروری در ایام بارش برف به خصوص مناطق کوهستانی و برف گیر از مردم خواست در صورت ضرورت به انجام سفر نیز از ایمن بودن خودرو خود به لحاظ فنی اطمینان حاصل کرده و تجهیزات سفر از جمله توشه غذایی، لباس گرم و زنجیر چرخ نیز به همراه داشته باشند.

وی یادآور شد: سامانه ۱۴۱ مرکز مدیریت اطلاعات راه‌ها و حمل و نقل جاده‌ای آماده پاسخگویی در خصوص آخرین وضعیت جاده‌ها و همچنین وضعیت جوی و ترافیکی راه‌های ارتباطی به شهروندان خواهد بود.