اتاق عمل و «سی تی اسکن» بیمارستان کودکان بندرعباس افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، شش پروژه بهداشتی درمانی با اعتبار بیش از ۷۲۰ میلیارد ریال روز پنجشنبه با حضور وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی در بندرعباس به بهره برداری رسید.

اورژانس بزرگ بیمارستان شهید محمدی با اعتبار حدود ۳۴ میلیارد ریال و۴۸ تخت فعال، اتاق عمل وسی تی اسکن بیمارستان کودکان با مجموع اعتبار حدود ۱۹ میلیارد ریال بخشی از این پروژه هاست.

همچنین پایگاه سلامت سجادیه برای ۲۵ هزار نفر جمعیت و اعتبار بیش از ۹ میلیارد و۶۲۰ میلیون ریال، مرکز جامع سلامت خونسرخ بندرعباس با اعتبار بیش از هشت میلیارد ریال و پایگاه اورژانس دهنو با اعتبار ۲ میلیارد ریال از دیگر پروژه‌های افتتاح شده در بندرعباس است.