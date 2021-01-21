به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه جامع علمی کاربردی، محسن محمدزاده از آغاز برگزاری آزمون متمرکز پایان نیم سال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ به صورت غیرحضوری (برخط) خبر داد.

معاون نظارت و سنجش دانشگاه جامع علمی کاربردی با اعلام این خبر افزود: آزمون‌های متمرکز پایان ترم دانشجویان این دانشگاه به صورت غیر حضوری (برخط)، از ساعت ۱۲ ظهر روز شنبه ۲۷ دی ماه آغاز و تا روز یکشنبه ۴ بهمن ماه سال جاری مطابق برنامه زمانی اعلام شده و دستورالعمل آزمون در تمامی استان‌ها به طور همزمان برگزاری می‌شود.

وی همچنین از برگزاری آزمون‌های متمرکز پایان ترم در ۲۵ عنوان درس منتخب گروه معارف اسلامی و مهارت مشترک با تعداد ۲۵۲۴۸۰ نفر درس نیز خبر داد.

معاون نظارت و سنجش دانشگاه جامع علمی کاربردی افزود: آزمون هر درس در دو نوبت برگزار می‌شود تا چنانچه دانشجویان به هر دلیلی (قطعی اینترنت، قطعی برق و …) نتوانستند در آزمون نوبت اول شرکت کنند، در آزمون نوبت دوم که سوالات آن با نوبت اول متفاوت است شرکت کنند.