  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲ بهمن ۱۳۹۹، ۱۱:۰۳

معاون دانشگاه خبر داد:

آزمون‌های متمرکز برخط دانشگاه علمی کاربردی تا ۴ بهمن ادامه دارد

آزمون‌های متمرکز برخط دانشگاه علمی کاربردی تا ۴ بهمن ادامه دارد

معاون نظارت و سنجش دانشگاه جامع علمی کاربردی از برگزاری آزمون‌های متمرکز برخط نیم سال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ دانشگاه جامع علمی کاربردی خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه جامع علمی کاربردی، محسن محمدزاده از آغاز برگزاری آزمون متمرکز پایان نیم سال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ به صورت غیرحضوری (برخط) خبر داد.

معاون نظارت و سنجش دانشگاه جامع علمی کاربردی با اعلام این خبر افزود: آزمون‌های متمرکز پایان ترم دانشجویان این دانشگاه به صورت غیر حضوری (برخط)، از ساعت ۱۲ ظهر روز شنبه ۲۷ دی ماه آغاز و تا روز یکشنبه ۴ بهمن ماه سال جاری مطابق برنامه زمانی اعلام شده و دستورالعمل آزمون در تمامی استان‌ها به طور همزمان برگزاری می‌شود.

وی همچنین از برگزاری آزمون‌های متمرکز پایان ترم در ۲۵ عنوان درس منتخب گروه معارف اسلامی و مهارت مشترک با تعداد ۲۵۲۴۸۰ نفر درس نیز خبر داد.

معاون نظارت و سنجش دانشگاه جامع علمی کاربردی افزود: آزمون هر درس در دو نوبت برگزار می‌شود تا چنانچه دانشجویان به هر دلیلی (قطعی اینترنت، قطعی برق و …) نتوانستند در آزمون نوبت اول شرکت کنند، در آزمون نوبت دوم که سوالات آن با نوبت اول متفاوت است شرکت کنند.

کد مطلب 5127215

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها