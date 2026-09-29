به گزارش خبرنگار مهر، محمد سعادتی پیش از ظهر سه شنبه در مجمع انتخاباتی هیئت ورزش‌های نابینایان و کم‌بینایان استان کردستان اظهار کرد: برگزاری مجامع انتخاباتی می‌تواند زمینه شکل‌گیری مسیر جدیدی برای توسعه ورزش در استان‌ها باشد و انتظار می‌رود هیئت جدید کردستان نیز فعالیت خود را با برنامه‌ای مشخص و منسجم آغاز کند.

وی ضمن تبریک به رئیس منتخب هیئت کردستان افزود: مسئولیت ریاست هیئت تنها یک جایگاه مدیریتی نیست، بلکه مسئولیتی در قبال ورزشکاران، مربیان و مجموعه ورزش نابینایان و کم‌بینایان استان است.

تأکید بر ارتباط مستمر هیئت کردستان با فدراسیون

دبیر فدراسیون ورزش‌های نابینایان و کم‌بینایان بر ضرورت ارتباط منظم هیئت استان با فدراسیون تأکید کرد و گفت: برنامه‌های هیئت باید با نگاه توسعه‌ای و توجه به ظرفیت‌های موجود در استان تدوین و اجرا شود.

سعادتی استعدادیابی را یکی از محورهای مهم فعالیت هیئت در دوره جدید دانست و ادامه داد: شناسایی استعدادهای ورزشی در سنین مختلف می‌تواند زمینه حضور ورزشکاران بیشتری از کردستان را در رشته‌های تخصصی فراهم کند.

وی همچنین بر توسعه ورزش نابینایان و کم‌بینایان در شهرستان‌های استان تأکید کرد و افزود: فعالیت‌های ورزشی نباید محدود به مرکز استان باشد و باید ظرفیت شهرستان‌ها نیز برای شناسایی و پرورش ورزشکاران مورد توجه قرار گیرد.

استفاده از ظرفیت بانوان و پیشکسوتان

دبیر فدراسیون ورزش‌های نابینایان و کم‌بینایان، تقویت ورزش بانوان، بهره‌گیری از توان مربیان و استفاده از تجربه پیشکسوتان و داوران را از دیگر محورهای مورد انتظار فدراسیون از هیئت جدید کردستان عنوان کرد.

سعادتی بیان کرد: تقویت این بخش‌ها می‌تواند به توسعه پایه‌ای ورزش نابینایان و کم‌بینایان کمک کند و زمینه حضور قدرتمندتر ورزشکاران استان در رقابت‌های کشوری را فراهم سازد.

وی با اعلام حمایت فدراسیون از برنامه‌های هیئت کردستان گفت: فدراسیون در چارچوب ضوابط و مقررات از برنامه‌های هیئت استان حمایت خواهد کرد و مجموعه کردستان در مسیر توسعه ورزش نابینایان و کم‌بینایان تنها نخواهد بود.

موفقیت هیئت‌های استانی، موفقیت فدراسیون است

دبیر فدراسیون ورزش‌های نابینایان و کم‌بینایان خاطرنشان کرد: عملکرد موفق هیئت‌های استانی در نهایت به تقویت مجموعه ورزش نابینایان و کم‌بینایان کشور منجر می‌شود و به همین دلیل حمایت از هیئت‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای آنها اهمیت دارد.

سعادتی در ادامه از رسولی، سرپرست پیشین هیئت و صمدی به دلیل تلاش‌های انجام‌شده در دوران مسئولیت قدردانی کرد و برای آنان آرزوی موفقیت کرد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با همراهی اعضای مجمع، حمایت اداره کل ورزش و جوانان کردستان و پشتیبانی فدراسیون، دوره جدید فعالیت هیئت استان به ایجاد فرصت‌های بیشتر برای ورزشکاران نابینا و کم‌بینا و رقم خوردن دستاوردهای ماندگار منجر شود.