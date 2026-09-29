به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر،جابهجایی یک دفتر کار با اسبابکشی منزل تفاوت زیادی دارد. در یک شرکت معمولاً علاوه بر میز و صندلی، تعداد زیادی کامپیوتر، مانیتور، پرینتر، فایل، تجهیزات شبکه و وسایل حساس وجود دارد که باید بدون آسیب به محل جدید منتقل شوند. از طرفی، طولانی شدن فرایند جابهجایی میتواند فعالیت روزمره مجموعه را مختل کند. به همین دلیل، برنامهریزی زمان انتقال، بستهبندی مناسب و انتخاب خودرو و نیروی کافی، اهمیت زیادی دارد.
حمل اثاثیه اداری در تهران شامل چه خدماتی میشود؟
خدمات موردنیاز برای جابهجایی دفتر بر اساس تعداد وسایل، نوع تجهیزات و شرایط ساختمان متفاوت است. شرکت باربری میتواند بخشی یا تمام مراحل جابهجایی را بر عهده بگیرد، از جمله:
بستهبندی وسایل و تجهیزات اداری
جمعآوری و انتقال میز، صندلی و کمدها
حمل کامپیوتر، مانیتور و پرینتر
جابهجایی فایلها و تجهیزات بایگانی
حمل تجهیزات شبکه و وسایل الکترونیکی
تأمین کارگر برای بارگیری و تخلیه
انتقال وسایل از دفتر قدیمی به محل جدید
تخلیه و جابهجایی وسایل در مقصد
در بعضی جابهجاییها لازم نیست همه این خدمات استفاده شود. برای مثال، ممکن است شرکت بستهبندی وسایل را توسط کارکنان خود انجام دهد و فقط برای حمل و بارگیری از نیروی متخصص کمک بگیرد.
جابجایی دفتر کار چگونه انجام میشود؟
بهتر است اسبابکشی ادارات قبل از روز انتقال برنامهریزی شود. ابتدا باید حجم وسایل و تجهیزات مشخص شود تا بتوان خودرو و تعداد کارگران موردنیاز را تعیین کرد. وسایل حساس و الکترونیکی نیز بهتر است از سایر اثاثیه جدا شوند و با دقت بیشتری بستهبندی شوند.
در مرحله بعد، وسایل دستهبندی و بستهبندی شده و در صورت نیاز روی بستهها برچسب زده میشود. این کار هنگام چیدمان در دفتر جدید، پیدا کردن وسایل هر بخش را سادهتر میکند.
پس از آماده شدن اثاثیه، بارگیری انجام میشود و وسایل با خودروی متناسب به مقصد انتقال پیدا میکنند. در محل جدید نیز تخلیه و جابهجایی وسایل تا محل قرارگیری آنها انجام میشود. برای شرکتهایی که نمیخواهند فعالیتشان برای مدت زیادی متوقف شود، هماهنگی زمان جابهجایی اهمیت ویژهای دارد.
بسته بندی اثاثیه اداری
در دفتر کار معمولاً وسایلی وجود دارد که در اسبابکشی منزل کمتر دیده میشوند؛ به همین دلیل بستهبندی آنها باید متناسب با نوع وسیله باشد. مانیتورها، کیسهای کامپیوتر، پرینترها و تجهیزات شبکه در برابر ضربه و فشار حساس هستند و بهتر است هنگام حمل بهخوبی محافظت شوند.
اسناد و فایلهای اداری نیز بهتر است بهصورت دستهبندیشده بستهبندی شوند تا بعد از انتقال، پیدا کردن آنها دشوار نباشد. برای میز، صندلی، کمد و سایر اثاثیه نیز بسته به جنس و ابعاد وسیله میتوان از پوشش و بستهبندی مناسب استفاده کرد.
حمل تجهیزات اداری و وسایل حساس
در جابهجایی دفتر، همه وسایل را نمیتوان مانند میز و صندلی داخل خودرو قرار داد. کامپیوترها، مانیتورها، پرینترها، تجهیزات شبکه و برخی دستگاههای اداری در برابر ضربه، فشار و جابهجایی نامناسب حساس هستند. بهتر است پیش از انتقال، وسایل الکترونیکی از سایر اثاثیه جدا و تا حد امکان بستهبندی و محافظت شوند.
برای تجهیزات کامپیوتری، جدا کردن کابلها و لوازم جانبی و دستهبندی آنها میتواند راهاندازی دوباره در دفتر جدید را سادهتر کند. مانیتورها و وسایل دارای صفحه نمایش نیز باید به شکلی قرار بگیرند که در زمان بارگیری و حمل تحت فشار وسایل دیگر نباشند.
تجهیزات شبکه و دستگاههای اداری نیز بهتر است پیش از جابهجایی شناسایی و بر اساس محل استفاده دستهبندی شوند. این کار علاوه بر کاهش احتمال آسیب، باعث میشود بعد از انتقال، هر وسیله سریعتر در جای مناسب قرار بگیرد.
در صورتی که شرکت تجهیزات سنگین، حساس یا ارزشمندی دارد، بهتر است هنگام هماهنگی با شرکت حمل، نوع و تعداد این وسایل از قبل اعلام شود تا خودرو، نیروی انسانی و تجهیزات لازم برای جابهجایی متناسب با شرایط بار در نظر گرفته شود.
برای اسبابکشی ادارات چه خودرویی مناسب است؟
انتخاب خودرو بیشتر از آنکه به تعداد وسایل مربوط باشد، به حجم، وزن و ابعاد بار و همچنین مسیر دسترسی بستگی دارد. برای جابهجاییهای کوچک ممکن است وانت کافی باشد، در حالی که برای حجم بیشتری از اثاثیه، نیسان یا خاور گزینه مناسبتری خواهد بود.
در جابهجایی یک دفتر کامل، استفاده از خودروی بزرگتر میتواند تعداد دفعات رفتوبرگشت را کاهش دهد. البته شرایط ساختمان، امکان توقف خودرو و مسیر ورود و خروج نیز باید در نظر گرفته شود. به همین دلیل، بهتر است قبل از اعزام خودرو، حجم تقریبی اثاثیه و شرایط مبدأ و مقصد مشخص شود.
هزینه حمل اثاثیه اداری در تهران به چه عواملی بستگی دارد؟
برای حمل اثاثیه اداری نمیتوان یک قیمت ثابت برای همه شرکتها تعیین کرد. هزینه نهایی به شرایط هر جابهجایی بستگی دارد و معمولاً عواملی مانند موارد زیر در آن تأثیر دارند:
حجم و تعداد وسایل
فاصله بین دفتر مبدأ و مقصد
نوع و ظرفیت خودرو
تعداد کارگران موردنیاز
تعداد طبقات و شرایط دسترسی
نیاز به بستهبندی
وجود وسایل سنگین یا حساس
زمان انجام جابهجایی
بنابراین برای برآورد دقیقتر، بهتر است اطلاعات مربوط به مبدأ، مقصد، حجم بار و خدمات موردنیاز از ابتدا مشخص شود.
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عامل موثر
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تاثیر آن بر هزینه
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حجم و تعداد اثاثیه
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هرچه تعداد میز، صندلی، کمد، تجهیزات و سایر وسایل بیشتر باشد، به فضای حمل و نیروی بیشتری نیاز است.
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مسافت بین مبدأ و مقصد
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فاصله دفتر قدیم تا دفتر جدید و مسیر رفتوبرگشت خودرو در هزینه نهایی مؤثر است.
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نوع خودرو
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بسته به حجم بار ممکن است وانت، نیسان، خاور یا خودروی بزرگتر موردنیاز باشد و هزینه هرکدام متفاوت است.
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تعداد کارگران
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تعداد نیرو بر اساس حجم اثاثیه، طبقات و میزان کار موردنیاز تعیین میشود.
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تعداد طبقات و آسانسور
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جابهجایی وسایل از طبقات بالا، راهپله یا ساختمانهایی با دسترسی دشوار میتواند زمان و نیروی بیشتری نیاز داشته باشد.
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بستهبندی اثاثیه
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در صورت نیاز به بستهبندی کامپیوتر، مانیتور، وسایل شکستنی، فایلها و سایر تجهیزات، هزینه خدمات بستهبندی نیز در نظر گرفته میشود.
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وسایل سنگین یا حساس
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جابهجایی تجهیزاتی مانند گاوصندوق، دستگاههای اداری سنگین یا تجهیزات حساس ممکن است به نیروی بیشتر یا روش حمل متفاوت نیاز داشته باشد.
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زمان انجام جابهجایی
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زمانبندی پروژه و شرایط انجام کار میتواند بر برنامه اعزام نیرو و خودرو تأثیر بگذارد.
هنگام انتخاب شرکت برای جابهجایی دفتر به چه نکاتی توجه کنیم؟
شرکتی که قرار است مسئول جابهجایی دفتر باشد، باید بتواند متناسب با شرایط پروژه نیروی انسانی و وسیله نقلیه مناسب فراهم کند. سابقه فعالیت، داشتن مجوزهای لازم، بیمه بار، امکان بستهبندی و تأمین کارگر از جمله مواردی هستند که قبل از انتخاب شرکت باید بررسی شوند.
شفاف بودن هزینهها نیز اهمیت دارد. بهتر است مشخص باشد هزینه اعلامشده شامل چه خدماتی است و خدماتی مانند بستهبندی، کارگر اضافه یا جابهجایی وسایل خاص چگونه محاسبه میشوند.
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جمعبندی
جابهجایی دفتر کار فقط انتقال میز و صندلی نیست؛ تجهیزات الکترونیکی، فایلها، وسایل حساس و سایر لوازم اداری نیز باید با برنامهریزی مناسب منتقل شوند. مشخص کردن حجم بار، انتخاب خودروی مناسب، بستهبندی صحیح و هماهنگی نیروی کافی، به کاهش مشکلات روز جابهجایی کمک میکند. برای همین بهتر است پیش از شروع کار، خدمات موردنیاز و شرایط مبدأ و مقصد بهطور دقیق مشخص شوند.
این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.
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