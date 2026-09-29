واکنش وزارت بهداشت به دریافت «پول زور» از بیماران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، سیدحسین حاجیمیرزایی اظهار کرد: آنچه در رسانهها با عنوان «زیرمیزی» مطرح میشود، در قانون تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی با عنوان «تحمیل هزینه اضافه به بیماران» شناخته شده و مطابق قانون با متخلفان برخورد خواهد شد.
وی افزود: در روند قانونی رسیدگی به این تخلف، مستندات توسط بازرسان ویژه وزارت بهداشت بررسی و پس از احراز و تشخیص تخلف در کمیسیون ماده ۱۱ قانون تعزیرات حکومتی، متخلفان برای تعیین مجازات به شعب تعزیرات حکومتی معرفی میشوند.
رئیس مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت ادامه داد: جرایم این تخلف، مالی است و پرداخت حق شاکی و همچنین جریمهای معادل دو تا ۵۰ برابر مبلغ اضافه دریافتی برای متخلفان، از جمله مجازاتهای پیشبینیشده است.
حاجیمیرزایی تصریح کرد: افراد یا مسئولان فنی مؤسسات متخلف، علاوه بر این جرایم، به دلیل رعایت نکردن قوانین و نظامات دولتی، مطابق قانون انتظامی نظام پزشکی نیز مورد رسیدگی قرار گرفته و مجازاتهای مقرر در این قانون درباره آنها اعمال خواهد شد.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده برای مقابله با این تخلف گفت: در سال گذشته بیش از ۶ هزار پرونده با موضوع «اضافه دریافتی» در کمیسیونهای ماده ۱۱ قانون تعزیرات حکومتی دانشگاههای علوم پزشکی تشکیل و بیش از ۱۳۰۰ پرونده برای تعیین مجازات به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است.
رئیس مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت افزود: به منظور تأکید بیشتر بر مقابله با این تخلف و یکسانسازی نحوه اقدام، «شیوهنامه برگزاری کمیسیون ماده ۱۱ قانون تعزیرات حکومتی» نیز به دانشگاههای علوم پزشکی ابلاغ شده است.
وی ضمن استقبال از گزارشهای رسانهها تأکید کرد: رعایت اخلاق و قانون و ارائه مستندات، میتواند در مقایسه با اتهامزنی، نقش مؤثرتری در پاکسازی زیستبوم درمانی کشور از این تخلف قانونی داشته باشد.
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