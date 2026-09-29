اسماعیلی: برنز ناگویا شروع کار من در بوکس است

به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، امیر اسماعیلی پس از کسب مدال برنز بیستمین دوره بازیهای آسیایی آیچی ناگویا، اظهار داشت: می‌خواستم یک مدال خوش‌رنگ بگیرم، اما نشد. در بازی با ازبکستان دستم خوب نبود، اما به کسی چیزی نگفتیم. خواستم بروم و برای کسب مدال طلا تلاش کنم، اما نشد.‌

وی در ادامه افزود: خدا را شکر توانستم بعد از دو دوره بازی‌های آسیایی، یک مدال خوب برای بوکس ایران به دست بیاورم، اما این پایان کار من نیست؛ تازه شروع کرده‌ام. این مسیر را تازه شروع کردم و اولین مدال بزرگسالانم است. مدال بازی‌های آسیایی است و خیلی خوشحالم، اما رفته‌رفته خوش‌ رنگ‌ ترش می‌کنم. اولین مدالم را تقدیم می‌کنم به مردم عزیز کشورم.

اسماعیلی در پاسخ به این سؤال که شما مصدومیت از ناحیه کتف داشتید و علی‌رغم این مصدومیت در نیمه‌نهایی حضور پیدا کردید، گفت: سرشانه من خیلی وقت است که آسیب دارد، اما در بازی با چین خیلی بدتر شد. خیلی به خودم فشار آوردم. او خیلی بوکسور خوبی بود، قهرمان جهان بود. خدا را شکر توانستم مقابل او برنده شوم. امروز هم در بازی با ازبکستان، در راند دوم ابروی من دچار مصدومیت شد و نتوانستم بازی را ادامه بدهم. پزشک بازی را قطع کرد، اما باز هم خدا را شکر.