به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز (سهشنبه ۷ مهرماه) مجلس شورای اسلامی که به صورت مجازی برگزار شد، گزارش کمیسیون های اقتصادی، حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی و صنایع و معادن در مورد سیاست ها و بسته های حمایتی از کسب و کارهای آسیب دیده از جنگ تحمیلی آمریکایی صهیونی با تاکید بر ظرفیت های پیش بینی شده در تبصره های موسوم به تولید و اشتغال بودجه های سنواتی و قانون تامین مالی، بازسازی، جبران خسارات و بازگشت به تولید واحدهای تولیدی آسیبدیده از جنگ تحمیلی آمریکایی صهیونی و ارزیابی روند بازیابی و تقویت توان تولیدی بخش های صنعت، معدن، پتروشیمی و کسب و کارهای اینترنتی آسیب دیده از جنگ تحمیلی آمریکایی صهیونی بررسی شد و جمعی از نمایندگان مجلس در این مورد نقطه نظرات خود را مطرح کردند که به شرح زیر است:
تقیپور: بازسازی باید هوشمند و مبتنی بر احیای زنجیره تولید باشد
رضا تقیپور انوری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: در شرایط فعلی تأمین مالی و مدیریت منابع، اولویت بازسازی است و باید با احیای زنجیره تولید، واحدهای آسیبدیده را دوباره به مدار برگرداند.
وی پیشنهاد کرد از ظرفیت مولدسازی برای تأمین منابع استفاده و از قطعات داخلی و توان مهندسی کشور حمایت شود.
تقیپور همچنین بر بازسازی هوشمند و دیجیتال تأکید کرد و گفت واحدهایی که بهطور کامل تخریب شدهاند، نباید با فناوریهای قدیمی بازسازی شوند.
حسینی: اقتصاد کشور با کاهش سرمایهگذاری و تولید مواجه است
سید شمسالدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به کاهش سرمایهگذاری، رشد اقتصادی و تجارت خارجی گفت: وقتی مواد اولیه، کالاهای واسطهای، قطعات و ماشینآلات وارد نمیشود، نمیتوان انتظار رونق سرمایهگذاری داشت. وی همچنین با اشاره به قطعی انرژی در صنایع گفت یک واحد فولادی طی ۱۵۰ روز گذشته ۵۲ روز امکان تولید نداشته است و این مسئله مستقیماً صادرات، عرضه داخلی و قیمتها را تحت تأثیر قرار میدهد.
حسینی اصلاح سیاستهای پولی و اعتباری، استفاده قانونی از منابع مولدسازی و توجه بیشتر به خسارتهای غیرمستقیم را ضروری دانست و گفت منابع اختصاصیافته با حجم خسارتها متناسب نیست.
وی همچنین از تأخیر در سیاستگذاری، نبود سامانه مناسب برای رصد اقدامات و موازیکاری در ساختارهای تصمیمگیری انتقاد کرد و خواستار استفاده از ظرفیتهای قانونی موجود شد.
زنگنه: حمایتهای انجامشده هنوز برای واحدهای آسیبدیده ملموس نیست
محسن زنگنه، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید، گفت حدود ۴۰۰۰ واحد تولیدی و صنفی بین ۱۰ تا ۱۰۰ درصد آسیب دیدهاند و بیش از ۴۰ هزار نفر بهطور مستقیم بیکار شدهاند.
وی افزود با وجود اقدامات دستگاههای دولتی، بخش عمده اقدامات در مرحله جمعآوری آمار، ارزیابی خسارت و تصویب بستههای حمایتی باقی مانده و در زمینه تأمین مالی، بازسازی خطوط تولید و معافیتهای مالیاتی و بیمهای اقدامات انجامشده بسیار ناچیز بوده است.
زنگنه با اشاره به گلایه واحدهای آسیبدیده گفت برخی واحدها تاکنون حتی یک ریال تسهیلات یا خسارت دریافت نکردهاند و هزینههای کارشناسی خسارت را نیز خودشان پرداختهاند.
وی علت بخشی از این تأخیر را نبود قانون متناسب با شرایط جنگی و تعدد مقررات و بخشنامهها دانست.
محمودی: قرارگاه اقتصادی دوران جنگ باید تشکیل شود
سید مرتضی محمودی، عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید، یکی از خلأهای جدی کشور را نبود «قرارگاه اقتصادی دوران جنگ» دانست و گفت این ساختار میتواند تصمیمات اقتصادی را به صورت متمرکز پیگیری و گزارشهای مستمر به مردم و تولیدکنندگان ارائه کند.
وی با اشاره به فاصله میان گزارشهای دستگاههای دولتی و مشاهدات میدانی نمایندگان گفت تولیدکنندگان همچنان نسبت به خسارتهای دوران جنگ گلایه دارند.
محمودی همچنین از پیگیری مجلس برای تدوین طرح «حمایت از تولید در شرایط جنگی» خبر داد.
محمدی: موازیکاری اقتصادی باید با ایجاد پنجره واحد کاهش یابد
حسنعلی محمدی، نماینده مردم فسا، بر رفع خلأهای زیرساختی و اصلاح ساختارهای اقتصادی تأکید کرد و گفت تکمیل کریدورهای ریلی باید با مدل جدیدی دنبال شود. وی همچنین خواستار احیای منابع مربوط به «مازاد سود ابرازی» و «۷۰ درصد منابع حاصل از واگذاریها» شد.
محمدی با انتقاد از تعدد نهادهای تصمیمگیر اقتصادی، ایجاد پنجره واحد واقعی را ضروری دانست و بر تقویت ستاد تسهیل، رفع موانع تأمین مالی، اصلاح مالیات تولید و بازنگری در شیوه بازگشت ارز صادراتی تأکید کرد.
قادری: از ابزارهای جدید مالی و مولدسازی برای بازسازی استفاده شود
جعفر قادری، نماینده مردم شیراز و زرقان، گفت دولت باید از ابزارهای جدید تأمین مالی مانند مجوز ریالی قابل تبدیل به ارز، گواهی سپرده کالایی و اوراق ریالی استفاده کند؛ بهگونهای که تأمین منابع به افزایش تورم، پایه پولی و نقدینگی منجر نشود.
وی استفاده از ظرفیت مولدسازی برای جبران خسارت واحدهای تولیدی و خدماتی را نیز ضروری دانست و بر بازنگری در محل استقرار برخی واحدهای نظامی و تولیدی تأکید کرد.
قادری همچنین خواستار توجه به خسارتهای غیرمستقیم تولید و مشکلات تأمین مواد اولیه شد.
بدری: حمایتهای مصوب باید به مرحله اجرا برسد
صدیف بدری، نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین، گفت اقدامات دولت در حوزه حمایت از واحدهای آسیبدیده قابل توجه است، اما بخش مهمی از این اقدامات هنوز در عمل به تولیدکنندگان نرسیده است.
وی خواستار نظارت مستمر بر اجرای مصوبات حمایتی و رفع مشکلات صنایع آسیبدیده در زمینه معافیتهای مالیاتی و بازپرداخت تسهیلات بانکی شد.
بدری استفاده از ظرفیت مولدسازی و بازار سرمایه برای حمایت از تولید را ضروری دانست و خواستار پرداخت سریعتر مطالبات گندمکاران شد.
وی همچنین از وضعیت نظارت بر بازار انتقاد کرد و خواستار توجه بیشتر دولت به این موضوع شد.
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