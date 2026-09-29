۳ روش برای جلوگیری از خشک شدن چسب ۱۲۳

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، واقعیت این است که اگر در چسب را باز کرده و برای طولانی مدت از آن استفاده نکنید، چسب ۱۲۳ خشک می‌شود. اما چند راهکار ساده وجود دارد که می‌توانید با استفاده از آنها، چسب باز شده خود را برای مدت بیشتری نگهدارید. در ادامه مطلب سه روش برای جلوگیری از خشک شدن چسب ۱۲۳ را بررسی کرده‌ایم. با رعایت اصول و نکاتی که گفتیم می‌توانید چسب خود را در مدت زمان بیشتری نگهداری کنید. اما اگر کار از کار کار گذشته و چسب شما خشک شده است، مطلب را دنبال کنید تا بگوییم که چطور می‌توانید آن را احیا کنید.

برای جلوگیری از خشک شدن چسب ۱۲۳ چیکار کنم؟

حق دارید، انجام دادن چند کار پس از استفاده از چسب ممکن است به اندازه کاری که با خود چسب انجام دادید سخت به نظر برسد، اما نتیجه رضایت‌بخش است، مطمئن باشید!

۱. بعد از هر بار استفاده، دهانه چسب را کاملاً تمیز کنید

پس از اینکه کارتان با چسب تمام شد چند ثانیه صبر کنید تا ماده به سمت پایین کشیده شود. سپس چند بار بدنه چسب را فشار دهید تا ماده باقیمانده از سر نازل خارج شود. حالا نوبت تمیز کردن اطراف دهانه است. با استفاده از یک دستمال پارچه‌ای تمیز، دهانه چسب را پاک کنید.

توجه داشته باشید که دستمال آلودگی یا پرز نداشته باشد. زیرا همین موارد می‌توانند وارد مجرای نازل شده و آن را مسدود کنند. همچنین از دستمال کاغذی نیز استفاده نکنید. این نوع دستمال هیج مقاومتی ندارد و زود پاره شده و به دهانه چسب می‌چسبد.

۲. راه ورود هوا به داخل چسب را ببندید

تماس چسب با هوا موجب خشک شدن آن می‌شود. بنابراین منطقی‌ترین کار محکم کردن درپوش است. درپوش چسب را بلافاصله پس از استفاده و به‌طور کامل ببندید و مطمئن شوید که به‌درستی روی دهانه قرار گرفته و شل نیست. برای جلوگیری از ورود هوا به داخل مایع چسب می‌توانید حتی سر آن را با یک پیچ ببیندید.

اگر چسب ۱۲۳ شما نازل یا سری جداگانه دارد، پیش از بستن در، از تمیز بودن محل اتصال و دهانه مطمئن شوید. البته احتمالا این کار را در مرحله قبل انجام دادید. می‌دانید که وجود چسب خشک‌شده روی رزوه یا لبه‌های درپوش می‌تواند مانع بسته شدن کامل آن شود و به مرور، راه ورود هوا را باز بگذارد.

۳. چسب را در حالت ایستاده و دور از تابش نور نگهدارید

نحوه قرار دادن چسب ۱۲۳ در زمان نگهداری، به اندازه بستن صحیح درپوش مهم است. بهتر است بطری یا بسته چسب را در حالت ایستاده و روی سطحی ثابت قرار دهید تا مایع چسب با دهانه و درپوش تماس کمتری داشته باشد. در این صورت احتمال نشت یا تجمع چسب در اطراف نازل کمتر می‌شود. همچنین قرار دادن چسب در محلی خشک و خنک، به حفظ کیفیت آن در فاصله بین استفاده‌ها کمک می‌کند.

چسب ۱۲۳ را در معرض تابش مستقیم نور خورشید یا منابع گرمایی مانند بخاری، شوفاژ و محیط‌های بسیار گرم قرار ندهید. یک کابینت یا قفسه خشک، خنک و دور از نور مستقیم را انتخاب کرده و باقیمانده چسب را داخل آن بگذارید.

اگر چسب ۱۲۳ خشک شد چه کنم؟

اگر فقط نوک نازل یا دهانه چسب خشک شده باشد، معمولاً هنوز می‌توان با کات کردن بخش خشک شده نازل از مایع داخل ظرف استفاده کرد. حتی می‌توانید بخش خشک‌شده را با دقت از روی دهانه پاک کنید تا مسیر خروج چسب باز شود. برای این کار فندک و یک میخ کوچک و تمیز لازم دارید. میخ را به کمک انبر دست ثابت نگهدارید و با فدک نوک آن را داغ کنید. پس از اینکه میخ داغ شد آن را وارد دهانه نازل کرده و این کار را چند بار تکرار کنید تا دهانه باز شود.

اما اگر خود مایع چسب داخل ظرف کاملاً سفت و جامد شده باشد، معمولاً نمی‌توان آن را به حالت اولیه برگرداند و استفاده از آن نیز نتیجه مطلوبی نخواهد داشت. به همین دلیل، بهتر است آن را با با یک چسب ۱۲۳ جدید و باکیفیت جایگزین کنید. پیشنهاد ما خرید چسب ۱۲۳ میتراپل از مجموعه چسب صنایع است. به این دلیل که چسب صنایع نمایندگی دست اول فروش برند شناخته شده میتراپل در ایران است، محصولات را با قیمت‌های مناسب‌تری می‌فروشد.

چطور یک چسب ۱۲۳ باکیفیت انتخاب کنم؟

اگر هنگام خرید چسب ۱۲۳ فقط به قیمت یا سرعت خشک‌شدن روی بسته‌بندی توجه می‌کنید، احتمالاً معیارهای مهم‌تری را از دست می‌دهید.

قبل از خرید، ابتدا مشخص کنید چسب را برای چه کاری می‌خواهید و قرار است روی چه سطحی استفاده شود. چون یک چسب مناسب برای کارهای خانگی لزوماً بهترین انتخاب برای کارگاه یا مصرف صنعتی نیست. برای مصارف کارگاهی لازم است که چسب بسیار شل یا بسیار سفت نباشد. همچنین بهتر است چسبی را انتخاب کنید که بو یا گاز زننده نداشته باشد.

بعد از آن به قدرت چسبندگی، سرعت گیرایی، کیفیت و میزان اسپری فعال‌کننده، حجم مایع چسب و کیفیت بسته‌بندی توجه کنید. اگر مصرفتان بالاست، به‌جای خرید تکی چسب، آن را به صورت کارتنی سفارش دهید.

برای اینکه مجبور نباشید هر بار برندهای مختلف را امتحان کنید، توصیه می‌کنیم که به مجموعه چسب صنایع مراجعه کنید. در این مجموعه می‌توانید متناسب با نوع کار و میزان مصرف، محصولاتی مانند میتراپل، لازیو، ترک فیکس، ساناباند و استارباند را بررسی و انتخاب کنید. اگر مصرف شما کارگاهی یا عمده است، خرید کارتنی نیز می‌تواند هزینه نهایی هر عدد را کاهش دهد و تهیه چسب را برای مصرف مداوم اقتصادی‌تر کند.

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