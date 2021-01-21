محسن علیزاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بازار سرمایه همچنان پر بازده‌ترین بازار در چرخه اقتصادی است و اگر شرایط مطلوب باشد می‌توان از این ظرفیت بازار در راستای افزایش تولید در کشور و توسعه اقتصادی کشور بهره جست.

وی اضافه کرد: با توجه به نوساناتی که در بازار بورس رخ داده برخی از سرمایه گذاران به دنبال سرمایه گذاری در بازارهای موازی در خارج از کشور هستند نباید این نکته فراموش شود که سرمایه گذاری در بازارهای موازی خارجی ضررهای هنگفتی به اقتصاد کشور می‌زند و عاملی برای کاهش شدید شاخص‌های اقتصادی و شاخص بورس خواهد شد.

نماینده مردم سپیدان در مجلس شورای اسلامی متذکر شد: نوسانات اخیر در بازار سرمایه موجب شده تا مجلس، قوه قضائیه و نهادهای نظارتی نظارت خود را بر فعالیت‌های شرکت‌ها حقوقی و افراد حقیقی سرمایه‌گذار در بازار بورس افزایش دهند.

وی در ادامه تصریح کرد: برخی از افراد با ایجاد شبکه‌های اطلاع رسانی در فضاهای مجازی موجب شدند تا اطلاعات نادرستی از بازار بورس در اختیار آحاد مختلف جامعه قرار بگیرد از این رو مجلس نیز در راستای کنترل این گونه اطلاعات در نظر دارد در اصلاح قانون بورس سرفصلی را در اختیار دولت و این سازمان قرار دهد که با افرادی که نسبت به اراده اطلاعات نادرست اقدام می‌کنند برخورد قانونی صورت بگیرد.

عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس گفت: دولت بیش از نیاز کسری بودجه خود را تأمین کرده است، علاوه بر این بسیاری از بانک‌های حاضر در بازار سرمایه عملاً ورشکست بوده و بدهی‌های آنها بسیار بیشتر از دارایی‌ها و سرمایه آنها بوده اما با توجه به رخدادهای نیمه اول سال این بانک‌ها از ورشکستگی خارج شدند و به عنوان بنگاه‌های عظیم مشغول فعالیت هستند.

او افزود: دولت باید سرمایه‌های سرگردان وارد شده به بورس را به سمت واحدهای تولید هدایت می‌کرد بر این اساس از فرصت بورس استفاده نشد و به تهدید تبدیل شد در بعضی مواقع دولت با عدم ورود سریع به تحولات بازار سرمایه نتوانسته مانع از وقوع تخلفات شود

علیزاده تصریح کرد: برخی از این افراد شاخص هشت میلیونی را برای بازار بورس پیش بینی کرده بودند و همین اطلاعات نادرست موجب شده بود تا برخی با بدون علم وارد بازار سرمایه شده و ضررهای هنگفتی متحمل آنان شده بود.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در خصوص ظرفیت‌های استان فارس برای وارد شدن به بازار بورس نیز تاکید کدر: صنایع بسیار خوبی در استان فارس وجود دارد که می‌تواند وارد بازار سرمایه شده و زمینه جذب سرمایه‌های مردم را به این صنایع و افزایش ظرفیت تولید این واحدها را فراهم شود البته برخی از صنایع در استان فارس نیز سالیانی است که تعطیل اند اما می‌توان با ورود این صنایع به بازار بورس زمینه راه اندازی دوباره این شرکت‌ها و واحدهای اقتصادی فراهم شود.