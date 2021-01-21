امداد رسانی به ۲۰ خودروی در راه مانده توسط امدادگران هلال احمر

سیاوش غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در پیش هشدارهای هواشناسی مبنی بر بارش برف سنگین در گیلان، اظهار کرد: ۴۴ پایگاه و پست امداد و نجات و شعبه این جمعیت در شهرستان‌های گیلان در حالت آماده باش قرار گرفتند.

وی با بیان اینکه ۸۰ خودروی آمبولانس، ست نجات و خودروهای کمک دار و پشتیبانی نیز برای در سطح استان آماده خدمات رسانی شدند، گفت: هماهنگی لازم با با ۸۰ خانه هلال و مسجد و حسینیه و اماکن ورزشی در مسیر راه‌ها و محورهای استان که به امکانات و تجهیزات امدادی تجهیز هستند برای اسکان اضطراری آماده شدند.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر گیلان با اشاره به آماده باش ۲۵۰ نفر کارکنان و نجاتگران در سطح پایگاه‌ها و جمعیت، اضافه کرد: ۲۴۰ نفر از داوطلبان در سطح خانه‌های هلال و مساجد نیز آماده خدمات رسانی در مواقع بحرانی هستند.

وی با بیان اینکه بعد از بارش برف شب گذشته در تمام استان گیلان در حال حاضر تمام مسیرها باز و رفت و آمد انجام می‌شود، افزود: رفت و آمد در مسیر اصلی رشت به رودبار با زنجیر چرخ امکان پذیر است.

غلامی با اشاره به اینکه در محورهای املش و سیاهکل به دیلمان و ورگه دره تالش با بیشترین برف با زنجیر چرخ و به کندی انجام می‌گیرد، گفت: چهار حادثه تصادف و واژگونی خودرو با ۱۰ حادثه دیده و ۶ مصدوم نیز در این مدت ثبت شده است.

وی با بیان اینکه یک ماهیگیر گرفتار در برف و بوران در پشت سد منجیل رودبار با یک عملیات ۹ ساعته توسط امدادگران هلال احمر و سایر ارگان‌های امدادی و خدمات نجات یافت، افزود: به بیش از ۲۰ خودروی در راه مانده در سطح استان نیز امدادرسانی انجام شد.