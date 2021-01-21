تندباد با سرعت ۹۴ کیلومتر بر ساعت ساری را درنوردید

محمدرضا رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه طی شب گذشته و صبح امروز تندباد مناطق مختلف استان را درنوردیده است، افزود: بیشترین سرعت وزش تندباد به میزان ۹۴ کیلومتر در ساعت در دشت ناز ساری ثبت شده است.

وی افزود: همچنین سرعت تندباد در ایزدشهر نور ۸۶، آمل ۷۶، بابلسر و گلوگاه ۷۲، رامسر ۶۸، قائمشهر ۶۱ و بلده ۵۸ کیلومتر برساعت بوده است.

رضوی بیشترین میزان بارندگی را به میزان ۳۰ میلی متر در ساری بیان کرد و از باغداران و گلخانه داران و دامداران خواست با توجه به کاهش دما و ماندگاری هوای سرد اقدامات لازم برای مراقبت از محصولات و دام‌ها داشته باشند.