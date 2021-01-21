  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری اطلاعات و ارتباطات
۲ بهمن ۱۳۹۹، ۱۱:۴۳

با بررسی عکس‌های ماهواره‌ای؛

هوش مصنوعی حیات وحش در معرض انقراض را کشف می‌کند

هوش مصنوعی حیات وحش در معرض انقراض را کشف می‌کند

محققان یک الگوریتم هوش مصنوعی ابداع کرده‌اند که با بررسی عکس‌های ماهواره‌ای امکان شناسایی موارد در معرض انقراض حیات وحش را ممکن می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، با استفاده از این الگوریتم همچنین می‌توان سیر حرکت و جابجایی حیوانات مختلف را نیز با استفاده از عکس‌های ماهواره‌ای بررسی و پیش بینی کرد.

پیش از این بررسی و پیگیری مسیر حرکت حیوانات از طریق عکس‌های ماهواره‌ای تنها در صورت نشانه گذاری آنها ممکن بود. اما این فناوری هوش مصنوعی نیاز به نشانه گذاری حیوانات برای کنترل مسیر حرکت حیوانات در طبیعت را برای اولین بار از بین می‌برد.

پژوهشگران انگلیسی از این فناوری هوش مصنوعی برای کنترل رفت و آمدهای دسته‌های بزرگ فیل‌های در معرض انقراض در قاره آفریقا استفاده کرده‌اند. این موجودات می‌توانند از درون چمنزارهای در معرض دید، زمین‌های جنگلی پوشیده و هر پوشش گیاهی دیگری عبور کنند، بنابراین استفاده از تصاویر ماهواره‌ای برای شناسایی آنها از فضا حل چالش‌های منحصر به فردی را ممکن می‌کند.

الگوریتم هوش مصنوعی جدید تصاویر ماهواره‌ای با کیفیت را در عرض چند دقیقه اسکن می‌کند و حیواناتی را که شاید توسط انسان در عکس‌ها قابل شناسایی نباشند، شناسایی می‌کند. این الگوریتم با بررسی عکس‌های دیگر می‌تواند وجود یا عدم وجود تک تک حیوانات را در آنها کشف کند.

با توجه به اینکه از دهه ۷۰ میلادی به این سو حدود دو سوم گونه‌های مختلف حیات وحش جهان از بین رفته، استفاده از این الگوریتم می‌تواند جلوی خسارت‌های بیشتر را به طبیعت بگیرد.

کد مطلب 5127329

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۰:۲۳ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۴
      0 0
      پاسخ
      با هوشی که خداوند به بشر بخشیده، همون قدر که نیاز هست و خواست خدا، می تونیم یک مقدار کوچک از آفرینش رو درک کنیم.هوش مصنوعی کمکی به درک ما از آفرینش نمیکنه و فقط یک ابزاری هست که مهندسین با اون سرگرم هستند ولی علم برای ما نمیاره.علم و قدرت مخصوص خداست.
    • IR ۱۰:۲۴ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۴
      1 0
      پاسخ
      زمین و آسمان ملک خداست. غیر از خدا هیچ کس نمی تونه زمین و آسمان و هرچه در اونها هست رو حفظ کنه.
    • IR ۱۰:۲۷ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۴
      0 0
      پاسخ
      خداوند برای بشر نعمت زیاد قرار داد و بشر هم مغرور شد.اگر موجودی منقرض بشه یا به وجود بیاد، همه خواست خداست، بشر قدرتی نداره که بخواد مانع از انقراض بشه یا آب و هوای زمین رو گرم و سرد کنه یا آب دریا یا گیاهان و جنگها یا.....تغییر بده.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها