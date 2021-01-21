به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، با استفاده از این الگوریتم همچنین می‌توان سیر حرکت و جابجایی حیوانات مختلف را نیز با استفاده از عکس‌های ماهواره‌ای بررسی و پیش بینی کرد.

پیش از این بررسی و پیگیری مسیر حرکت حیوانات از طریق عکس‌های ماهواره‌ای تنها در صورت نشانه گذاری آنها ممکن بود. اما این فناوری هوش مصنوعی نیاز به نشانه گذاری حیوانات برای کنترل مسیر حرکت حیوانات در طبیعت را برای اولین بار از بین می‌برد.

پژوهشگران انگلیسی از این فناوری هوش مصنوعی برای کنترل رفت و آمدهای دسته‌های بزرگ فیل‌های در معرض انقراض در قاره آفریقا استفاده کرده‌اند. این موجودات می‌توانند از درون چمنزارهای در معرض دید، زمین‌های جنگلی پوشیده و هر پوشش گیاهی دیگری عبور کنند، بنابراین استفاده از تصاویر ماهواره‌ای برای شناسایی آنها از فضا حل چالش‌های منحصر به فردی را ممکن می‌کند.

الگوریتم هوش مصنوعی جدید تصاویر ماهواره‌ای با کیفیت را در عرض چند دقیقه اسکن می‌کند و حیواناتی را که شاید توسط انسان در عکس‌ها قابل شناسایی نباشند، شناسایی می‌کند. این الگوریتم با بررسی عکس‌های دیگر می‌تواند وجود یا عدم وجود تک تک حیوانات را در آنها کشف کند.

با توجه به اینکه از دهه ۷۰ میلادی به این سو حدود دو سوم گونه‌های مختلف حیات وحش جهان از بین رفته، استفاده از این الگوریتم می‌تواند جلوی خسارت‌های بیشتر را به طبیعت بگیرد.