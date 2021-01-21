به گزارش خبرنگار مهر، سعید نمکی صبح پنجشنبه در نشست استانی ستاد مدیریت بیماری کرونا در استان هرمزگان، با بیان اینکه یکی از هدایای ارزشمند برای مردم و نظام جمهوری اسلامی در عرصه بین المللی این بود که در رقابتی نابرابر و اوج تحریم‌ها در عرصه جهانی بدرخشیم، بیان داشت: در روزهایی که مردم قدرتمندترین کشورها در باتلاق کرونا از بین می‌رفتند و کشوری مثل آمریکا مرگ بالای ۴ هزار نفر را تجربه کرد، کشورمان به مرگ کمتر از ۸۰ نفر رسید گرچه همین تعداد هم داغ سنگینی بود اما این موضوع افتخاری بزرگ برای کشورمان بود که با دست‌های بسته در این اقیانوس شنا کرد و با تمامی محدودیت‌ها در مبارزه با کرونا از هیچ تلاشی فروگذاری نکرد.

نمکی خاطرنشان کرد: همواره نگران بازگشت موج طوفان سنگین کرونا هستیم و باید حواسمان باشد که نباید رعایت دستورالعمل‌ها را نادیده بگیریم.

وی عنوان کرد: افزایش تولید در هرمزگان در حالی که تمامی جهان در عرصه اقتصادی با مشکل برخورده است دستاوردی بزرگ محسوب می‌شود و رشد منفی اقتصادی کشورهای مقتدر جهان در حالی است که کشورمان در حال حرکت به سمت رشد مثبت اقتصادی است.

در کمتر از یک ماه ۲۵۰۰ تخت ICU تجهیز کردیم

وزیر بهداشت و درمان با بیان اینکه معجزه رشد اقتصادی و جهش تولید بدون رعایت مردم و دلسوزی نظام بهداشت و درمان محقق نمی‌شد، تصریح کرد: کادر درمان در گرما و سرما با لباس رزم در کنار خط تولید ایستادند و همچون سربازانی گمنام و شجاع از هیچ تلاشی برای مبارزه با کرونا در طول شبانه روز ذره‌ای عقب نشینی نکردند.

وی با اشاره به اینکه امروز سربازان سلامت احساس می‌کنند ممکن است بار دیگر موج شدیدی از کرونا بازگردد، افزود: در اردیبهشت ماه بارها تأکید کردم مراقب باشید که در وقت‌های اضافه گل نخوریم و هر موقع احساس کنیم رعایت پروتکل‌ها با عادی نگاری کنار گذاشته خواهد شد، آن زمان شکست مان برابر غول سهمگین کرونا رقم می‌خورد.

نمکی با بیان اینکه همکارانم نگرانند وقتی فوجی از مسافرت به استانی را می‌بینند که بیماری کرونا را با سختی مهار کردند و خستگی مان دو چندان می‌شود، عنوان کرد: زمانی دکتر فرشیدی در هرمزگان نگران کپسول اکسیژن بیماران بود و بیمارستان‌ها پیش بینی برای این تعداد بیمار را نداشت اما همکارانم در کمتر از یک ماه در اکسیژن رسانی انقلابی به پا کردند.

وی با اشاره به اینکه در کمتر از یک ماه ۲۵۰۰ تخت ICU تجهیز کردیم و در کمتر از دو ماه از کشور محتاج به ماسک و لباس درمانی به کشور صادرکننده تبدیل شدیم، اظهار کرد: امروز صادرکننده مازاد بر نیاز بسیاری از داروها و تجهیزات ویژه کرونا هستیم و این یعنی شکست دشمن که می‌خواست ما را در این باتلاق ببیند.

هیچ آفتی خطرناک‌تر از طولانی شدن بیماری برای اقتصاد کشور نیست

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه وقتی هجمه ای از سفر را به استانی می‌بینیم که سرریز بیماری ممکن است گرفتارش کند، همه را نگران می‌کند، گفت: ما می‌دانیم مردم خسته و نیازمند سفرند و کسبه نیازمند چرخه اقتصادی هستند اما هیچ آفتی از طولانی شدن بیماری برای اقتصاد کشور خطرناک‌تر نیست.

نمکی با اشاره به اینکه همه باید به هم کمک کنیم تا چرخش بیماری کرونا در کشور متوقف شود، اضافه کرد: وقتی از سفر نگران می‌شویم برای این است که بیش از ۱۰ کشور اروپایی وسعت اقلیم و تنوع ژنتیکی داریم و این ویروس در هر چرخه و ژنتیکی قابلیت تغییر دارد به طور مثال ژنتیک هرمزگان با کردستان و سیستان و بلوچستان متفاوت است و نباید اجازه چرخش بدهیم.

وی با بیان اینکه آنچه در اقلیم مازندران و شمال کشور اتفاق افتاد اگر هوشمندانه با آن مقابله نمی‌کردیم آتش این بیماری شمال کشور را می‌گرفت، افزود: به زودی هر ۱۰ شهر قرمز در مازندران نارنجی می‌شود، این افتخاری برای کشورمان خواهد بود.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به اینکه همکاران من هم داغدار هستند و نازنین ترین شهدا را برای مهار کرونا تقدیم کردیم، بیان کرد: اخیراً مراسم‌هایی برگزار می‌شود که پروتکل‌ها در آن رعایت نمی‌شود نظیر کاشان که امیدوارم از این دست اقدامات تکرار نشود.

نیت ما اهانت به هیچ فردی نبوده و نیست

وی ادامه داد: قم پایگاه انقلاب اسلامی است و ما مدیون مردم قم هستیم که پرچم انقلاب اسلامی را برافراشته‌اند و هیچ زمان این موضوع را فراموش نخواهیم کرد.

نمکی با مسائل اخیر رخ داده ددر مورد قم اشاره و اضافه کرد: تردید ندارم همکارانم جز احترام به مبانی انقلاب اسلامی دیدگاهی ندارند و معاونم در جلسه ستاد مدیریت بیماری کرونا با دلسوزی نکاتی را برای مدیریت مطرح می‌کند و قرار بر پخش زنده نبوده بلکه جلسه کارشناسی بوده است و باید این موارد در آن جلسه مطرح می‌شد.

وی با بیان اینکه همکارانم ۱۲ ماه است خواب و خوراک ندارند و در صحنه نبرد با کرونا حضور دارند و جز دلسوزی برای مردم هدفی ندارند، خاطرنشان کرد: به عنوان وزیر و سکاندار وزارت بهداشت و درمان همه مخلص تمامی مردم سرزمین ایران اسلامی هستیم.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به اینکه برای فدا شدن آمده‌ایم نه برای چسبیدن به صندلی، عنوان کرد: آبروی خود را برای حفظ جان مردم گذاشته‌ایم و نیت ما اهانت به هیچ فردی نبوده و نیست آن هم در شهری که سمبل خون و قیام بوده و هست و اگر سوءتفاهمی برای مردم قم به وجود آمده باید بگویم جز احترام و سربلندی مردم هیچ چیزی طلب نمی‌کنیم.

وی با بیان اینکه انتظار رعایت پروتکل‌ها را داریم و شکسته شدن آن بار جدیدی بر دوش مردم نگذارد، افزود: چرا باید داغ مادران، همسران و فرزندان کادر شهید درمان را بر دلشان بگذاریم با بی توجهی و عدم رعایت پروتکل‌ها و این موضوع انتظار بالایی از مردم نیست.

هفته آینده آغاز فاز بالینی واکسن ساخت داخل در مؤسسه رازی

نمکی با اشاره به اینکه حق داریم به اندک افرادی که پروتکل‌ها را رعایت نمی‌کنند بگوییم بس است بی خیالی و بی توجهی، اظهار کرد: در شهری نیست که سفر کنم و تصاویر شهیدان کادر درمان دلم را به درد نیاورد.

وی با بیان اینکه خانواده سلامت عزادار است و نباید با بی توجهی بیشتر از این داغ دلشان را تازه کنیم، تصریح کرد: آن فردی که جلوی دسته‌ای راه می‌افتد و جمعیتی را با خود همراه می‌کند به دنبال ثابت کردن چه چیزی است و این موضوع جز سنگین‌تر کردن بار بیمارستان‌ها هیچ نتیجه‌ای ندارد.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به اینکه یک قدم دیگر با هم برداریم به طور حتم غول بی شاخ و دم وحشی کرونا را کنترل می‌کنیم، تصریح کرد: تست واکسن ایرانی ما در مجموعه برکت مراحل بعدی را سپری کرد. واکسن مجموعه مؤسسه رازی هم اجازه تست بالینی گرفت و هفته آینده از شروع اولین فاز واکسن ساخت داخل در رازی رونمایی می‌شود.

وزیر بهداشت درباره واکسن کرونا تولید مشترک ایران و کوبا هم گفت: این مجموعه با انتقال دانش فنی در کوبا و در انستیتو پاستور در حال انجام است، که فاز دوم مطالعه بالینی را در کشور کوبا طی می‌کند و فاز سوم را در آینده نزدیک و با انتقال دانش فنی و با نام پاستور در کشور آغاز می‌کنیم. امیدواریم مصرف این واکسن تولید مشترک را در اواسط بهار داشته باشیم.

وی گفت: با تأکید رئیس جمهور به اندازه کافی برای گروه‌های آسیب پذیر واکسن تأمین شده و امیدوارم قبل از ۲۲ بهمن و طبق مصوبه اولویت بندی شده، واکسیناسیون را در گروه‌ها شروع کنیم.