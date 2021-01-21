کشف بیش از ۱۸۷ میلیارد تومان قاچاق در کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی اکبر جاویدان صبح امروز در نشست رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا با مدیران انتظامی کرمانشاه اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تا پایان دی ماه بیش از ۱۸۷ میلیارد و ۲۹۰ میلیون تومان انواع قاچاق در استان کرمانشاه کشف شده که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۱۵۴ درصد رشد داشته است.

وی با اشاره به تشکیل ۲ هزار و ۳۰۶ فقره پرونده قاچاق در ۱۰ ماهه سال جاری افزود: این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۲ هزار و ۱۳ پرونده بوده ۱۵ درصد افزایش داشته یافته است.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه گفت: از مجموع پرونده‌های تشکیلی سال جاری، ۲ هزار و ۹۶ پرونده با کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان ارزش و ۱۵۲ پرونده با ارزشی بین ۱۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان بوده که به ترتیب ۱۳ و ۷۵ درصد نسبت به ۱۰ ماهه سال گذشته رشد داشته است.

وی ادامه داد: پرونده‌هایی با ارزش بالای ۵۰۰ میلیون تومان از ابتدای سال جاری تاکنون ۵۸ فقره بوده که نسبت به ۳۶ پرونده سال گذشته ۶۱ درصد رشد داشته است.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه با اشاره به دستگیری ۲ هزار و ۵۸ قاچاقچی در ۱۰ ماهه نخست سال بیان کرد: این تعداد دستگیری نسبت به سال گذشته که یک هزار و ۶۵۰ نفر بوده، ۲۵ درصد افزایش یافته است.

جاویدان باندهای منهدم شده قاچاق را نیز ۲۳ مورد ذکر کرد و گفت: امسال همچنین یک هزار و ۱۶۴ دستگاه خودرو متعلق به قاچاقچیان توقیف شده است.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه با اشاره به اجرای ۱۷ طرح اختصاصی مقابله با قاچاق کالاهای ممنوعه، دخانی، سوخت و دام طی ۹ ماهه ابتدایی سال گفت: ارزش کشفیات صورت گرفته در این طرح‌ها به بیش از ۲۱۰ میلیارد تومان می‌رسد تا در مجموع کرمانشاه رتبه ۱۶ کشور را به خود اختصاص دهد.

گفتنی است، که با توجه به نوپا بودن پلیس امنیت اقتصادی، تقویت بیشتر این پلیس از سوی ناجا به منظور ورود جدی‌تر آن در بحث‌های مربوط به جرایم خاص اقتصادی نظیر پولشویی، ارتشاء، فرار مالیاتی در استان کرمانشاه ضروری بوده و امکانات مورد نیاز این پلیس از قبیل نیروی انسانی باید تقویت شود.