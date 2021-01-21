یک میلیون قطعه جوجه ریزی درمرغداری های چهارمحال وبختیاری انجام شد

سام مردانی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش جوجه ریزی در مرغداری‌های چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: یک میلیون و ۴۰۰ هزار قطعه جوجه ریزی در مرغداری‌های چهارمحال و بختیاری انجام شد.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: جوجه ریزی در مرغداری‌های چهارمحال و بختیاری برای تولید مرغ مورد نیاز در شب عید ادامه دارد.

وی گفت: بیش از ۳۵۰ هزار قطعه مرغ در چهارمحال و بختیاری آماده کشتار است و به زودی در بازار توزیع می‌شود.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: تمهیدات لازم برای تأمین مرغ در بازار شب عید در این استان اندیشیده شده است.