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۲ بهمن ۱۳۹۹، ۱۶:۱۲

معاون وزیر راه و شهرسازی:

پرونده مسکن مهر پرند امسال بسته می شود

پرونده مسکن مهر پرند امسال بسته می شود

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن در بازدید از پروژه‌های مسکن مهر پرند گفت: پایان امسال آخرین مهلت پیمانکاران برای اتمام مسکن مهر کشور بوده و فاز ۸ و ۹ پرند تا پایان بهمن به اتمام می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان ملی زمین و مسکن احمد اصغری مهرآبادی که صبح امروز برای بازدید از روند تکمیل پروژه‌های مسکن مهر استان تهران به پرند رفته بود افزود: عملیات ساختمانی سایر فازهای این پروژه هم تا پایان سال به اتمام خواهد رسید.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر در این بازدید کیفیت ساخت این پروژه‌ها را مناسب و خوب عنوان کرد و گفت: متولیان ساخت این پروژه‌ها متعهد شدند تا پایان سال جاری تمامی پروژه‌های مسکن مهر را به متقاضیان تحویل نمایند.

معاون وزیر راه و شهرسازی در این بازدید گزارشی از روند پیشرفت و مسائل موجود در زمینه اعتبارات، مصالح و نیروی انسانی دریافت کرد و برای حل این مسائل تصمیمات لازم اتخاذ شد.

گفتنی است مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن و قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر طی روزهای آینده نیز از مسکن مهر پردیس و هشتگرد بازدید خواهد کرد.

کد مطلب 5127567

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