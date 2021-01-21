پرونده مسکن مهر پرند امسال بسته می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان ملی زمین و مسکن احمد اصغری مهرآبادی که صبح امروز برای بازدید از روند تکمیل پروژه‌های مسکن مهر استان تهران به پرند رفته بود افزود: عملیات ساختمانی سایر فازهای این پروژه هم تا پایان سال به اتمام خواهد رسید.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر در این بازدید کیفیت ساخت این پروژه‌ها را مناسب و خوب عنوان کرد و گفت: متولیان ساخت این پروژه‌ها متعهد شدند تا پایان سال جاری تمامی پروژه‌های مسکن مهر را به متقاضیان تحویل نمایند.

معاون وزیر راه و شهرسازی در این بازدید گزارشی از روند پیشرفت و مسائل موجود در زمینه اعتبارات، مصالح و نیروی انسانی دریافت کرد و برای حل این مسائل تصمیمات لازم اتخاذ شد.

گفتنی است مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن و قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر طی روزهای آینده نیز از مسکن مهر پردیس و هشتگرد بازدید خواهد کرد.