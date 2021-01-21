روند صعودی ابتلا به کرونا در استان قزوین

به گزارش خبرنگار مهر پیمان نامداری در پنجاه و ششمین جلسه استانی ستاد مقابله با کرونا ظهر پنجشنبه اظهار کرد: در حالی که پیش از اجرای طرح شهید سلیمانی تعداد تست‌های سریع تنها به ۵۰ هزار مورد رسیده بود، در یک ماه و نیم گذشته بیش از ۳۰ هزار تست از مردم گرفته شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین اذعان کرد: طرح رهگیری هوشمند بر این اساس است که اتلاف انرژی نداشته باشیم و بتوانیم تست‌ها را گسترش دهیم که این مسئله بسیار مورد توجه معاونین بهداشت و درمان بود و در استان قزوین نیز اجرایی شد حال به دنبال آن هستیم که در وضعیت مطلوب کرونا تست‌های موجود را با تداوم و گسترش بیشتری انجام دهیم.

وی گفت: تأخیر مراجعه‌ی مردم به مراکز بهداشتی و درمانی مسئله‌ای است که ما را نگران می‌کند چرا که تأخیر در مراجعه باعث آسیب‌های جسمی و افزایش فوتی‌ها در بیماران کووید و غیرکووید می‌شود، به همین خاطر در تلاشیم تا از طریق رسانه‌ها بتوانیم آگاهی مردم را نسبت به این موارد افزایش داده و به مردم اطمینان خاطر دهیم که خدمات بیماران کرونایی و غیر کرونایی در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی در یک فضای کاملاً مجزا از یکدیگر ارائه می‌شود.

این مسئول ابراز کرد: استان قزوین در مسائل مرتبط با رعایت پروتکل‌های بهداشتی خوب عمل کرده اما تاکید ما امروزه بر دفاتر پیشخوان و بانک‌ها است که تا حدودی ضوابط بهداشتی در این اماکن کاهش داشته و طبق آمار موجود در سایر اماکن عمومی استان نیز رعایت پروتکل‌های بهداشتی بیش از ۸۵ درصد است.

وی با اشاره به تداوم طرح شهید سلیمانی عنوان کرد: مسئله‌ای که در خصوص طرح شهید سلیمانی برای مردم و مسئولین مطرح می‌شود پررنگ شدن نقش شبکه بهداشتی در مدیریت شرایط است.

نامدار بیان کرد: در آبان ماه ۲ هزار و ۵۳۱ نفر بستری داشتیم که هدف ما رسیدن به تعداد هزار و ۷۷۳ بستری بود که با اجرای این طرح به هزار و ۷۱۵ مورد بستری در آذرماه رسیدیم.

این مسؤول عنوان کرد: مرگ و میر در آبان ماه ۲۵۷ مورد بود که نقطه هدف هدف رسیدن به ۲۳۰ مورد بود که به ۲۰۱ مورد در آذرماه منتهی شد.

وی گفت: هفته اول آذرماه ۵۲۸ بستری و ۲۵۹ مورد مثبت و ۴۴ فوتی در هفته داشتیم که این آمار به به ۳۴ مورد مرگ در چهار هفته پایان آذرماه به به ۳۰۴ مورد بستری و ۷۲ مورد مثبت در پایان آذرماه تغییر یافت که این فرایند را می‌توان حاصل اجرای طرح شهید سلیمانی در استان دانست.

این مسئول تاکید کرد: در هفته اول دی ماه ۱۷۵ مورد بستری و ۳۵ مورد مثبت و ۹ نفر مرگ در هفته داشتیم؛ در هفته اخیر نگرانی که داریم این است که بحث کاهشی در ابتلاء مشاهده نمی‌شود و افزایش روند ابتلای مثبت را داریم که باید از این روند صعودی جلوگیری کنیم.

نامدار ادامه داد: باید به این نکته توجه داشته باشیم که آمار مرگ و میر در ماه‌های آبان و آذر در بعضی روزها بالای ۱۰ مورد فوتی بود، اما اکنون در روز یک یا دو مورد و گاهی روزها هم تعداد فوتی‌ها به صفر می‌رسد.

وی گفت: استمرار طرح شهید سلیمانی، همراهی نیروهای مردمی و سازمان‌های دخیل که تا امروز مؤثر بودند، یقیناً دو بال اصلی مدافعان سلامت محسوب می‌شود و تداوم این طرح‌ها می‌تواند تأثیر بسزایی در کنترل و شرایط فعلی مؤثر باشد.

این مسئول در پایان بیان کرد: نکته طرح نظام شبکه و ارتباط ویژه‌ای که شبکه‌های بهداشت از سطح بهورز و رابط سلامت تا پزشکان فوق تخصص در سطح استان‌ها و کشور دارند تأثیر گزار است و اگر این نظام شبکه بهداشت از پایین‌ترین لایه‌ها درست اجرا شود می‌تواند به میزان بسیاری در کاهش بار بیماری‌ها و بیمارهای غیر واگیردار مؤثر باشد.