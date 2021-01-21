فرانسه وضعیت اضطراری را تمدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، در پی افزایش شمار مبتلایان و قربانیان ویروس کووید -۱۹ در فرانسه، مجلس ملی این کشور وضعیت اضطراری بهداشتی را تا اول ژوئن سال‌جاری تمدید کرد.

پیشتر اعمال وضعیت اضطراری تا ۱۶ فوریه اعلام شده بود.

پیش نویس این لایحه امروز پنجشنبه و با وجود مخالفت‌های احزاب راست و چپ، با ۱۱۳ رأی موافق در مقابل ۴۳ رأی مخالف تصویب شد و در ۲۷ ژانویه به سنا ارسال می‌شود.

در حال حاضر مقررات منع عبور و مرور شبانه از ساعت ۱۸.۰۰ تا ۰۶.۰۰ صبح اعمال می‌شود.

بنا بر داده‌های وزارت بهداشت فرانسه، شمار مبتلایان در این کشور به ۲ میلیون و ۹۶۵ هزار و ۱۱۷ مورد و تلفات جانی ناشی از این ویروس نیز به ۷۱ هزار و ۶۵۲ نفر رسیده است.