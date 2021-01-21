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۲ بهمن ۱۳۹۹، ۱۸:۰۳

تا اول ژوئن؛

فرانسه وضعیت اضطراری را تمدید کرد

فرانسه وضعیت اضطراری را تمدید کرد

در پی افزایش شمار مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا در فرانسه، مجلس ملی این کشور وضعیت اضطراری بهداشتی را تا اول ژوئن سال جاری تمدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، در پی افزایش شمار مبتلایان و قربانیان ویروس کووید -۱۹ در فرانسه، مجلس ملی این کشور وضعیت اضطراری بهداشتی را تا اول ژوئن سال‌جاری تمدید کرد.

پیشتر اعمال وضعیت اضطراری تا ۱۶ فوریه اعلام شده بود.

پیش نویس این لایحه امروز پنجشنبه و با وجود مخالفت‌های احزاب راست و چپ، با ۱۱۳ رأی موافق در مقابل ۴۳ رأی مخالف تصویب شد و در ۲۷ ژانویه به سنا ارسال می‌شود.

در حال حاضر مقررات منع عبور و مرور شبانه از ساعت ۱۸.۰۰ تا ۰۶.۰۰ صبح اعمال می‌شود.

بنا بر داده‌های وزارت بهداشت فرانسه، شمار مبتلایان در این کشور به ۲ میلیون و ۹۶۵ هزار و ۱۱۷ مورد و تلفات جانی ناشی از این ویروس نیز به ۷۱ هزار و ۶۵۲ نفر رسیده است.

کد مطلب 5127626

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