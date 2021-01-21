تامین سرمایه در گردش برای بهبود مشکلات هپکو لازم است

مهدی صادقی نیارکی، عصر پنج شنبه در جریان سفر به استان مرکزی در حاشیه بازدید از شرکت هپکو در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در حال حاضر تمام تلاش دولت و حاکمیت جلوگیری از واردات کالاهایی است که توان ساخت آن در داخل کشور وجود دارد.

وی با بیان اینکه ثبت سفارش ماشین آلات راهسازی در رنج کاری هپکو از آذرماه سال ۹۶ ممنوع شده است، گفت: بر اساس ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون امور معادن، اجازه واردات ماشین آلات مستعمل با ۵ سال کارکرد وجود داشت که آن هم سال گذشته ممنوع شد.

معاون امور صنایع وزارت صمت افزود: در حال حاضر سازمان راهداری کشور با هپکو در زمینه خرید ۲۰۰ دستگاه و نوسازی ماشین آلات مستعمل اعلام همکاری کرده است، اما هپکو باید قیمت تولید و زمان تحویل آن را مشخص کند.

صادقی نیارکی با بیان اینکه مسأله مالکیت شرکت هپکو حل شده است، گفت: در حال حاضر این شرکت همچنین با بدهی انباشته مواجه است.

وی با اشاره به عقد تولید زیرکلید، بیان کرد: بر این اساس بانک می‌تواند سرمایه در گردش را برای یک بنگاه اقتصادی فراهم کند و محصول هم تحویل بگیرد، البته این مهم برای هپکو حتماً باید با کمک یکی از بانک‌های زیرمجموعه سازمان تأمین اجتماعی یا وزارت کار انجام شود.