به گزارش خبرنگار مهر، هفته نخست لیگ برتر فوتبال زنان عصر امروز با برگزاری پنج دیدار پیگیری شد که در مهم‌ترین دیدارها استقلال و پرسپولیس برابر حریفان خود به برتری رسیدند و خاتون بم مدافع عنوان قهرمانی در نخستین بازی فصل مقابل میزبانش متوقف شد.



استقلال در نخستین مسابقه خود در لیگ برتر فوتبال زنان با هدایت مریم ایراندوست با نتیجه ۲ بر صفر پالایش گاز ایلام را شکست داد.



پرسپولیس نیز با گل‌های زهرا قنبری و مرضیه نیکخواه آوای تهران را از پیش رو برداشت تا فصل جدید را با پیروزی آغاز کند.



خاتون بم مدافع عنوان قهرمانی نیز در نخستین دیدار فصل برابر میزبان خود به تساوی رسید و از کسب پیروزی بازماند.



*استقلال تهران ۲ - پالایش گاز ایلام صفر



*ایستا البرز صفر - خاتون بم صفر



*پرسپولیس تهران ۲- آوا تهران صفر



*سپاهان اصفهان ۲ - ملوان بندرانزلی صفر



*گل‌گهر سیرجان - وارش نوشهر( در حال برگزاری)