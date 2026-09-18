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۲۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۵۵

برگزاری جشنواره حرکت و برکت در روستای ابیانه

برگزاری جشنواره حرکت و برکت در روستای ابیانه

کاشان - جشنواره حرکت و برکت با حضور پرشور گردشگران در روستای تاریخی ابیانه نطنز برگزار شد.

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کد مطلب 6950853

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