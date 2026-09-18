https://mehrnews.com/x3d5Z9 ۲۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۵۵ کد مطلب 6950853 استانها اصفهان استانها اصفهان ۲۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۵۵ برگزاری جشنواره حرکت و برکت در روستای ابیانه کاشان - جشنواره حرکت و برکت با حضور پرشور گردشگران در روستای تاریخی ابیانه نطنز برگزار شد. دریافت 31 MB کد مطلب 6950853 کپی شد مطالب مرتبط بازیهای بومی و محلی ایران کتاب میشود؛ خراسان جنوبی نیازمند توجه ویژه «ابیانه» روستایی که تاریخ در زندگی مردمانش زنده است جشنواره بازیهای بومی و محلی منطقه ۵ کشور به ایستگاه آخر رسید بازیهای بومی چهار استان در خراسان جنوبی به میدان آمد برچسبها ابیانه نطنز کاشان بازیهای بومی محلی
نظر شما