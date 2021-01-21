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۲ بهمن ۱۳۹۹، ۲۲:۱۳

رئیس انجمن مدیران صنایع و معادن استان سمنان:

دادگاهی خاص برای بخش اقتصادی استان سمنان تشکیل شود

دادگاهی خاص برای بخش اقتصادی استان سمنان تشکیل شود

شاهرود- رئیس انجمن مدیران صنایع و معادن استان سمنان بابیان اینکه سه هزار واحد صنعتی و معدنی در استان فعال است، گفت: این ظرفیت می‌طلبد تا دادگاهی خاص برای بخش اقتصادی تشکیل شود.

به گزارش خبرنگار مهر، رستم سعدالهی شامگاه پنج‌شنبه در جلسه دیدار رئیس قوه قضائیه با نخبگان و نمایندگان اقشار مختلف مردم استان سمنان در شرکت البرز شرقی شاهرود ضمن بیان اینکه بیش از سه هزار واحد صنعتی و معدنی، فعالان بخش کشاورزان و همچنین فعالان بخش خدمات و گردشگری در ارتباط با وضعیت اقتصادی در استان سمنان وجود دارد، ابراز داشت: با توجه به این ظرفیت درخواست می‌شود تا دادگاه ویژه اقتصادی با قضات کارآزموده در این استان ایجاد شود

وی ضمن بیان اینکه حمایت همه‌جانبه و ورود مناسب و مؤثر ریاست قوه قضائیه در راستای رفع مشکلات صنعت، کارآفرینان و فعالان اقتصادی کشور شایان تقدیر است، افزود: الزام مدیران دولتی، شرکت‌ها و بانک‌ها به اجرای قوانین و مقررات تعیین‌شده برای خروج از بن‌بست‌ها خواسته فعالان اقتصادی است.

رئیس انجمن مدیران صنایع و معادن استان سمنان بابیان اینکه وحدت رویه در بانک‌های دولتی، خصوصی و خصولتی امری ضروری است، ابراز داشت: عدم تملک یا تعطیلی واحدهای صنعتی و مدیون و بدهکاران اقتصادی توسط بانک‌ها و حمایت همه‌جانبه قضات و همراهی مدیران و مسئولان و عدم مسدودی حساب‌ها و جلوگیری از ثبت تغییرات مدیریتی فرد بدهکار و ضامنین آن‌ها مهم‌ترین خواسته‌های بخش اقتصادی از دستگاه قضا است.

سعدالهی در ادامه تصریح کرد: رصد همه ارگان‌های دولتی مرتبط با مسائل و موارد اقتصادی توسط سازمان بازرسی به‌منظور تحقق آرمان‌ها و ارائه پیشنهادهای عملی و علمی و کاربردی در مسیر تولید و اشتغال می‌بایست در گام اجرایی قرار گیرد.

وی افزود: اجرای رأی دیوان عدالت اداری در خصوص کارهای سخت و زیان‌آور و لزوم ثبات اقتصادی به‌منظور سامان بخشی وضعیت اقتصادی دیگر خواسته‌های فعالان اقتصادی استان سمنان را شامل می‌شود.

کد مطلب 5127692

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