برترین های پانزدهمین جشنواره تلاوت های مجلسی معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، برترین‌های فجر تلاوت، جمعه شب سوم بهمن ماه ۱۳۹۹ در اختتامیه جشنواره تلاوت‌های مجلسی که در برج میلاد برگزار شد، معرفی شدند.

بر همین اساس اسامی برگزیدگان در رشته‌های قرائت ترتیل بزرگسالان و نوجوانان، رشته حفظ و قرائت تحقیق و بخش بین‌الملل اعلام شد. در رشته قرائت ترتیل شش نفر به عنوان نفرات برتر معرفی شدند که تندیس جشنواره، لوح تقدیر و ضبط ترتیل یک دوره کامل قرآن کریم در یکسال از هدایای آنان خواهد بود.

در بخش بین‌الملل نیز که تنها یک برگزیده داشت مبلغ هزار دلار به عنوان جایزه به وی اعطا شد.

در بخش قرائت تحقیق به رتبه برتر ۲۰۰ میلیون ریال و بقیه رتبه‌ها ۵۰ میلیون ریال و در رشته حفظ به رتبه برتر ۳۰۰ میلیون ریال و بقیه رتبه‌ها ۵۰ میلیون ریال اهدا شد.

اسامی برگزیدگان بدین شرح می‌باشد:

در بخش قرائت ترتیل:

مجتبی قدبیگی از استان تهران

محمدجواد جابری از استان تهران

سید محمد کرمانی از استان تهران

یوسف قنبری از استان زنجان

سید حجت ترحمی از استان خراسان رضوی

استعداد برتر در رشته قرائت ترتیل نوجوان:

امیدرضا پرنلو از استان تهران

در بخش بین‌الملل:

ذکریا الزیرک از مراکش

فنی‌ترین قاری در رشته قرائت تحقیق:

زینب علایی از تهران

برترین قاریان نوجوان در رشته قرائت تحقیق:

محمد سعید علم خواه از استان قم

محمد امین کهن از استان خراسان رضوی

رشته حفظ:

محمدرسول تکویری از استان تهران

سعید شاهرخی از کرمان

رضا گلشاهی از خراسان رضوی

برترین حافظ نوجوان:

امیر هادی بایرامی

رشته قرائت تحقیق بزرگسالان:

امین عبدی از استان کرمانشاه به عنوان رتبه نخست

سعید عبدی از استان تهران

حسین شالچی از استان تهران

سید جاسم موسوی از استان خوزستان

سید محمد طاهایی از استان مازندران

ابراهیم عقیلی از استان خراسان رضوی