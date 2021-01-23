به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بم از احضار رئیس اداره راهداری بم، بخشدار و پیمان کار ساخت تقاطع غیر همسطح بم-دهبکری به دادسرا خبر داد و گفت: مسئولان استانی بایستی نسبت به تعیین و تکلیف یکی از حادثه‌خیزترین نقاط جاده‌ای استان اقدام نمایند در غیر این صورت بزودی علیه آنان اعلام جرم خواهد شد.

محمد ضیاالدینی در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در پی بازدید معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان و مقامات قضائی و اجرایی شهرستان و همچنین تشکیل کارگروه تصادفات استان کرمان در تاریخ ۲ مهرماه سال جاری، در محل احداث این پروژه مقرر گردید، عملیات ساخت ۳۰ درصد پایانی این پروژه به صورت ویژه و در اسرع وقت در دستور کار قرار گیرد

وی ادامه داد: اما متأسفانه پس از بازدید سرزده هفته گذشته آقای قویدل، معاون رئیس کل دادگستری استان از پروژه، میزان پیشرفت ساخت تقاطع غیر همسطح محور بم به ده بکری مطلوب ارزیابی نشد و همین امر موجب احضار مدیران و پیمانکار مربوطه به دادسرا شده است.

این مقام قضائی اعلام کرد: چنانچه در نقاط حادثه خیز جاده‌ای شهرستان، تصادفی رخ دهد و یکی از دلایل این حادثه مشکلات جاده‌ای و زیرساختی تشخیص داده شود مسئولان مربوطه باید پاسخگو باشند و قطعاً تحت پیگرد قضائی قرار خواهند گرفت و علیه آنان اعلام جرم خواهیم کرد.

این مقام قضائی با بیان اینکه نقاط حادثه خیز محورهای مواصلاتی از عوامل بروز تصادفات و سوانح رانندگی در این شهرستان است، گفت: اصلاح یا حذف نقاط تصادف خیز تأثیر بسزایی در ارتقای ایمنی و کاهش حوادث ترافیکی و کاهش خسارات و ضایعات دارند.