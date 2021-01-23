به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مصطفی جلالی مشاور عالی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با تأملی در قرائت شیعه و سنی از حوادث تاریخی، پیرامون وظیفه امروز مسلمانان یادداشتی نوشته است:

این روزها موضوع شهادت حضرت صدیقه طاهره سلام‌الله علیها در فضای مجازی، میان برخی، گاهی محور بحث و گفتگو و گاهی هم بهانه‌ی جدل و نزاع لفظی شده است. با پیش‌بینی اتفاقات پیش رو این موضوع احتمالاً تشدید خواهد شد. به‌عنوان یک طلبه ناچیز چند نکته به ذهنم می‌رسد که به نظرم ضروری است در گفتگوهای این روزها و روزهای سخت پیش رو ملاحظه گردد:



۱- موقف جهان اسلام

شکی نیست که جهان اسلام، در موقف تاریخی و سرشار از بیم و امید قرار دارد. امید به فضل الهی و پیروزی بر کفار و مشرکین و اعتلای مجدد پرچم توحید و تمدن اسلامی و اظهار دین اسلام علی الدین کله و نجات بشریت از شیاطین و سلطه‌گران. و از طرفی بیم شکست از صهیونیسم و کفار و به حاشیه رفتن آرمان اسلام تا سال‌ها و بلکه قرن‌های متمادی و افساد شیاطین در حرث و نسل و افتادن بشریت در دام تمدنی که دین و دنیای او را تباه ساخته و تباه خواهد ساخت.

مسأله امروز جهان اسلام مساله ترویج گسترده کفر و بی‌خدایی و اباحه‌گری و فساد جنسی و انهدام خانواده و به طور کلی تمدنی است که انسانیتِ انسان را هدف گرفته است و شیعه و سنی نمی‌شناسد. نوجوان، در خانه‌ی من طلبه شیعه و در خانواده مولوی اهل سنت امروز آماج حمله ناپیدای کفار است و دین و دنیای او در خطر است. اگر این تمدن شیطانی را شکست ندهیم اصل اسلام به تاراج می‌رود و معلوم نیست چه زمانی و توسط چه کسی دوباره علم توحید بالا برود؟!



۲- طراحی پیچیده در موضوعی حیاتی برای شیعه و سنی

روزی که شنیدم جریان شیعه انگلیسی با هزینه‌ای فوق‌العاده تصمیم گرفته فیلم شهادت حضرت صدیقه طاهره سلام‌الله علیها را منتشر کند به دقت و پیچیدگی طراحی شیطنت بار آنها احسنت گفتم! هیچ موضوعی در جهان اسلام و بین فرق اسلامی توان ایجاد یک شکاف عمیق و حتی یک جنگ مذهبی سراسری را مانند این موضوع بزرگ ندارد.

از طرفی شیعیان هستند؛ و دردی که قرن‌ها در سینه داشته‌اند و غیرت عجیبی که در این موضوع دارند و این مساله برایشان موضوعی حیاتی و ناموسی است...

و از طرفی اهل سنت؛ که در مقابل کثرت آیات و روایات اکرام و محبت ذوی‌القربی، چنین روایتی از روزهای بعد از رحلت پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) هویت مذهبی آنها را به شدت به خطر می‌اندازد و ابداً برایشان چنین روایتی باور پذیر نیست.

پس اگر می‌خواهی در میان امتی که تمدن شیطانی‌ات را به خطر انداخته جنگ بیافرینی و در شکاف این امت زمان بخری و خودت را در منطقه بازسازی کنی؛ شیعه انگلیسی را حمایت کن که فیلمی دقیقاً منطبق بر روایت شیعه بسازد که هیچ شیعه‌ای (در فضای روایات شیعه) نه جرأت کند و نه بتواند آن را نقد کند و سنی آمریکایی را تحریک کن که معتقدین به این روایت را تکفیر کند؛

آنگاه جوان شیعه در حمایت از ناموس اهل بیت علیهم السلام و جوان سنی در جلوگیری از انحراف دینی و دفاع از خلفای رسول الله (صلی الله علیه و آله) هر دو خالصانه به جهاد خواهند رفت و آنکه پیروز می‌شود تو هستی؛ زمان می‌خری و خود را بازسازی می‌کنی...



۳- سیره اهل بیت و خصوصاً امیرالمؤمنین (ع) در این موضوع

صاحب این حق و امیر بی بدیل بصیرت و صبر در چنین موقفی چه می‌کند؟ فَرَاَیْتُ اَنَّ الصَّبْرَ عَلی هاتا اَحْجی، فَصَبَرْتُ وَ فِی الْعَیْنِ قَذًی، وَ فِی الْحَلْقِ شَجاً!

او دو کار می‌کند: اول اینکه اصل روایت اتفاقات بعد از وفات رسول الله (صلی الله علیه و آله) را بدون اینکه حساسیت و بی احترامی و تحریک ایجاد کند نگهداری می‌کند و حق را صابرانه و محترمانه به زبان می‌آورد و دوم اینکه کمر همت می‌بندد و بر حرکت نورانی امت به سمت «لیظهره علی الدین کله» تمرکز می‌کند.

نه حق را به فراموشی می‌سپارد؛ که این هنر علی و شیعیان اوست که حق را بدون تحریک طرف مقابل حفظ می‌کنند؛ و نه آرمان رسول الله را فراموش می‌کند و یادش نمی‌رود که صدیقه طاهره نیز فدایی همین آرمان بود و به عشق شنیدن نام رسول الله از مأذنه‌های عالم صبر کرد.



۴- مسلم بودن شهادت حضرت زهرا (س) از نظر شیعیان و وفات ایشان از نظر اهل سنت با توجه به منابع خودشان

این مطلب خیلی طبیعی است. موضوعی بدین پایه از حساسیت از هر دو طرف به شدت محافظت می‌شود و به نظر بنده هیچکس نخواهد توانست در بحث علمی مبتنی بر منابع تاریخی و حدیثی طرف مقابل را بر روایت خود از وقایع بعد از وفات پیامبر (صلی الله علیه و آله) اقناع کند. لذا به نظر بنده در موضوع، بحث علمی منتفی نیست؛ لکن بحث علمی منتج که طرف مقابل را به اقناع برساند قطعاً منتفی است...



۵- در اعتقاد شیعه و سنی موضوع چه زمانی مشخص می‌شود و اثرش چه خواهد بود؟

در اعتقاد شیعیان این موضوع تا قیامت مخفی نخواهد ماند. شیعیان معتقدند در رجعت به اذن الهی افرادی از گذشتگان بازخواهند گشت و موضوعات سرنوشت ساز که هدایت بشر به آنها وابسته است روشن خواهد شد. در آثار شیعیان این مطلب بیان شده است که خلفا نیز رجعت خواهند داشت و مسأله از آنها استعلام خواهد شد و طبعاً مبتنی بر محکمات قرآن و حدیث و آنچه از زبان ایشان در رجعت بازگو می‌شود حق از پشت ابر ضخیم تاریخ بیرون خواهد آمد و این خود اسباب هدایت فوج‌های عظیمی از انسان‌ها خواهد بود.

اهل سنت نیز اعتقاد دارند این ظلم بزرگ به خلفا در قیامت که یوم تبلی السرائر است روشن خواهد شد و آنها که روایات شهادت را جعل کرده‌اند و گروه فراوانی را به گمراهی برده‌اند به عذاب الهی گرفتار می‌شوند.

طبعاً پیروان هر مذهب مبتنی بر آثار خود حجت دارند و مبتنی بر حجت خود عمل می‌کنند و اگر در این مسیر توهین و تحریک انجام نشود می‌توان بر این دو عقیده بود و در کنار هم زندگی کرد. کما اینکه طبق اعتقاد شیعیان، امیرالمومنین علیه السلام که خود شاهد و صاحب این حقیقت است چنین زیسته.



۶- وظیفه امروز امت اسلامی

امت اسلامی تا روزی که حق آشکار نشده، به دلالت نص صریح قرآن موظف است از تفرقه بپرهیزد و به حبل‌الله اعتصام ورزد. باید به حکم عقل، آنچه را که موضوع اختلافی است و امکان بررسی علمی منتج ندارد، تا زمان مقدر خودش به تعویق بیندازد. البته طبعاً این مطلب به این معنا نیست که شیعیان عزاداری نکنند و اهل سنت تاریخشان را نگویند! بلکه عزاداری صدیقه طاهره که حامل این روایت در طول تاریخ است بدون توهین و تحریک انجام می‌شود و روایت تاریخی اهل سنت نیز همچنان تعلیم و تعلم می‌شود تا در زمان خود حق آشکار شود.

آنچه مهم است نبردن این بحث به میان توده‌های مردمی است که بر عقاید خود استوارند و حاضرند برایش به فتوای علما و بزرگان خود جان بدهند. میدان‌دار روزهای سخت پیش رو باید علمای پخته و اهل دقت و اولوا الالباب باشند. افسار سخن را نباید به سخنرانانی سپرد که هیجان مذهبی طرف مقابل را تحریک می‌کنند.

و اما نکته پایانی...

ما شیعیان و اهل سنت؛ زخم خوردگان یک تاریخ طولانی از استعمار و شیاطین؛ دست تفرقه انگیز اهل باطل را خوانده ایم و محال است از این موضع دوباره گزیده شویم.

رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَی الْأَرْضِ مِنَ الْکَافِرِینَ دَیَّارًا؛ إِنَّکَ إِنْ تَذَرْهُمْ یُضِلُّوا عِبَادَکَ وَلَا یَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا کَفَّارًا؛ رَبِّ اغْفِرْ لِی وَلِوَالِدَیَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَیْتِیَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِینَ إِلَّا تَبَارًا