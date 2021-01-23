به گزارش خبرگزاری مهر، براساس جدیدترین آمار پایگاه اطلاعاتی ارزیابی‌های جهانی «ورلدومتر»، شمار مبتلایان به کرونا در قاره آفریقا با شناسایی موارد جدید در ۲۴ ساعت گذشته، به سه میلیون و ۳۸۱ هزار و ۳۴ نفر رسید.

همچنین با فوت شماری دیگر در ساعات گذشته بر اثر کرونا، شمار فوتی‌های ناشی از این ویروس قاتل در قاره سیاه به ۸۲ هزار و ۸۹۳ نفر افزایش پیدا کرد.

آفریقای جنوبی با بیش از ۴۰ هزار مورد فوتی بیشترین تعداد فوتی‌های ناشی از کرونا را در میان کشورهای آفریقایی دارد و مصر با ۸ هزار و ۹۰۵ و مراکش با ۸ هزار و ۱۰۵ فوتی، پس از آن قرار دارند.

کشور آفریقای جنوبی از لحاظ بیشترین تعداد بیماران کرونایی در جایگاه اول قاره آفریقا قرار دارد. تاکنون در این کشور بیش از یک میلیون مورد ابتلاء به کرونا ثبت شده است.

همچنین مراکش با بیش از ۴۶۵ هزار و مصر نیز با بیش از ۱۶۰ هزار بیمار کرونایی در رده‌های بعدی قرار دارند.

تاکنون ۲ میلیون و ۸۲۱ هزار و ۹۴۸ نفر از مبتلایان به کرونا در قاره سیاه، بهبود یافته اند.